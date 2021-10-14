Davutoğlu: Bu cehaletle dolar 12-13 lirayı bulabilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ağrı’da Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Basın ile bir araya geldi. Merkez Bankası'nın başına kim gelirse gelsin, yönetenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Aslında Türkiye'de bakan falan yok. Ekonomi Bakanı da, Hazine Bakanı da, BDDK Başkanı da hepsi Tayyip Erdoğan... Bu cehaletle korkarım ki yıl sonuna doğru dolar 12-13 lirayı bulabilir" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı İl Başkanlığı’nın açılışını yaptıktan sonra Kanaat Önderleri ve STK Temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının yapıldığı salonda kürsüye İl Başkanı Murat Gök’ün Kürtçe, “Serok Vezir Ahmed-i Hani’nin memleketine hoş geldin” diyerek çağrılan Davutoğlu da salondakileri, Kürtçe selamladı.

"Ağrı işsizlik ve ekonomik sıkıntılar içerisinde feryat ediyor"

Konuşmasına Ağrı’da ki gençler ve esnafla yaptığı görüşmeleri sırasındaki şikayetleri anlatarak başlayan Davutoğlu, “Tüm Türkiye gibi Ağrı da işsizlik ve ekonomik sıkıntılar içerisinde feryat ediyor. Muhtarlarımızı da dinledim. İşte buradalar. Ankara’ya gidip şikayetlerini dile getirdikleri için 12 muhtara ambargo uygulanıyor. Bazı mahallelere bu muhtarlar yüzünden hizmet götürülmüyormuş. Buradan belediye başkanına ve ilgililere sesleniyorum. Sizlerin görevi Ağrılıları cezalandırmak değil, Ağrılılara hizmet etmek” dedi.

"Ağrı’nın geliri Cibuti’nin, Nijerya’nın altında"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir kaç biliyor musunuz? 8 bin 500 dolar. Ben bıraktığımda 2016’da 11 bin dolardı kişi başına düşen milli gelir. Bügün Türkiye 3 bin 500 dolar, yaklaşık yüzde 30 fakirleşti. Ama Ağrılılar daha da fakirleşti. Ağrılların geliri 3 bin doların altında. Yani Ağrı’nın geliri Cibuti’nin, Nijerya’nın altında."

"Öyle cahil bir ekonomi yönetimi var ki, döviz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi hala anlayabilmiş değil"

"Türkiye’de öylesine bir tablo ortaya çıktı ki, bu tabloyu artık bu iktidarın da bu hükümetin de kaldırması mümkün değil. Bunun iki sebebi var. Biri cehalet, biri yolsuzluk. Öyle bir cahil ekonomi ekonomi yönetimi var ki, döviz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi hala anlayabilmiş değil. Sayın Erdoğan ‘ben ekonomistim’ diyor, Merkez Bankası Başkanı bu alanda doktora yazdığını söylüyor ama maalesef ikiside ekonomi bilgisi ile ekonomi birinci sınıfı geçemezler.

Son altı ayda, mart ayından bu yana Türk lirası yüzde 26 değer kaybetti. Bu değer kaybı yüzünden Türkiye’nin dış borcu 435 milyar Türk Lirası arttı. Kişi başına Türkiye 19 bin lira borçlandı. Yani vatandaşı gibi Ağrılı Memo’nun da 19 bin lira borcu arttı."

"Aslında Türkiye'de bakan falan yok"

Merkez Bankası yönetiminin dünyada başlı başına bir ihtisas alanı olduğunu anlatan Davutoğlu, “Dün gece gece yarısı yine Sayın Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Gece yarısı Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Dolar 9.20 lirayı buldu. Beş yıl önce bu rakam 2.85 liraydı. Gelenlerin gece hemen özgeçmişlerine baktım. Bir gün bile Merkez Bankası geçmişleri yok. Başka kurumlarda çalışmışlar ama Merkez Bankacılığı başlı başına bir ihtisas alanıdır, bir bilim alanıdır. Ama kim gelirse gelsin Merkez Bankası’na, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yönetiyor. Aslında Türkiye'de bakan falan yok. Ekonomi Bakanı da, Merkez Bankası Başkanı da, BDDK Başkanı da, hepsi Tayyip Erdoğan ve bütün kurumların içi çözülmüş durumda” şeklinde konuştu.

"68 bin dolar maaş alan bürokratlar var"

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortaya atılan iddialar az buz şeyler değil. Sadece tek bir siyasetçinin yurt dışında 18 milyar dolar serveti olduğundan bahsediliyor. Takip edin bakın vergi cennetlerinde kimlerin parası var. 40 emeklinin maaşı kadar 68 bin dolar maaş alan bürokratlar var. Türkiye ikiye bölündü. Milyar dolarlarla servetleri olanlar, milyon dolarla rüşvet alanlar, milyon dolarlarla birtakım ihalelere girip büyük paralar kazananlar. Bu bir kesim.

Diğer kesim ise Ağrı sokağında evine kömür alamayanlar, çocuğuna okul harçlığı veremeyenler ve bin 500 lirayla geçinmek zorunda olan emekliler. İşte gerçek bölücülük bu. Siz Türkiye’yi ikiye böldünüz. Yüzde 20’lik bir üst tabaka AB standardında yaşıyor. Yüzde 20’lik bir alt tabaka -gelir dağılımı anlamında- Afrika ölçeğinde, Bangladeş ölçeğinde yaşıyor. İşte gerçek bölücülük bu. Cehaletleriyle ve yolsuzluklarıyla Türkiye’yi bu hale getirdiler."

"Bu cehaletle yıl sonuna doğru dolar 12-13 lirayı bulabilir"

"Bugün cebinde TL bulunduran birisi en kısa sürede aynı 90’lı yıllarda olduğu gibi dolar almaya çalışıyor, çünkü biliyor ki dolar yarın değer kazanacak. Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli'nin Türkiye'sine geri döndürdü Türkiye'yi. 90'lı yıllarda hatırlayacaksınız memur maaşını alır ve hemen gider dolara çevirirdi. Sonra ihtiyaç oldukça 10 dolar 20 dolar bozdururdu ki ay sonuna kadar parası değerini kaybetmesin. Ülkeyi yolsuzluklara kurban ederek, açlık sınırında halkı yaşamaya muhtaç bırakarak, Türk lirasının değerini kaybettirerek gerçek bir ihanet içindesiniz. Bu cehaletle korkarım ki yıl sonuna doğru dolar 12-13 lirayı bulabilir."

Konuşmasının ardından beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafı ziyaret eden Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Davutoğlu, bir kafede öğrenciler ve vatandaşlarla da çay içerek sorunlarını dinledi.