Davutoğlu açıkladı: Afyon'a 'İstiklal treni' geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2017'de Afyon'dan hızlı trenle Ankara'ya, 2019'da da İzmir'e gidebileceğini duyurdu. Davutoğlu hızlı tren projesini "İstiklal treni" olarak belirlediklerini açıkladı.

Davutoğlu, partisinin Afyonkarahisar il kongresinde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Afyon'dan bu seçimde yüzde 75 bekliyorum. Haziran'a kadar köy köy sokak sokak dolaşacaksınız.

-Tüm şehirler bizim için özel. Ama Afyon'un bir özelliği var. Bizim için de öyle. Bu şehir baş verir baş eğmez.

-Kocatepe'den İzmir'e yürüyen İstiklal orduları dünyaya şunu haykırdı; Bu millet asla teslim olmaz.

-AK Parti'nin 1 Ağustos 2001'de bu şehirdeki toplantısına katılanlardan hayatının kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaşayanlara daha nice zaferler yaşamalarını diliyorum.

'Eski Türkiye ıslah edildi'

-Eski Türkiye'yi ıslah ettik. Milli iradeyi egemen kıldık.

-Önceden IMF'den gelen bir memur tüm hükümet önlerinde dizilirdi. Şimdi Türkiye'de tek bir IMF memuru gören var mı?



-O dönemlerde yine hatırlayın esnafın halini düşünün. SGK'nın halini düşünün. Kılıçdaroğlu'nun SGK'sı zamanında yolsuzluk akıyordu.

-Esnaflar hayatından memnun değildi. Başbakanlık önünde yazar-kasa atıyordu.

-2001 Türkiye'sinde kimsenin umudu kalmamış, güven bitmişti. Ancak şimdi esnafın yüzü gülüyor.

-Şimdi esnaflarımıza iş açarken ona faizsiz kredi veriyoruz. Şimdi güçlenen bir Türkiye var.

‘İmam hatipliler ve başörtülüler dışlanmıştı’

-Önceden İmam Hatip mezunuysanız devlet kapıları kapanıyor, ikna odalarına alınıyordunuz.

-Başörtülülere üniversite ve TBMM kapıları kapalıydı. Biz bunları açtık.

-Biz burada ayakta dururken bu milleti bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

-Allah, albayrak ve ezan muhabbetini bu ülkeden eksik etmesin. Küresel güç olmaya cihan devleti olmaya yürüyoruz.

Afyon'a hızlı tren geliyor

-2017'de Afyon'dan hızlı trenle Ankara'ya, 2019'da da İzmir'e gidebileceksiniz. Adını "İstiklal treni" koyacağız.

-Afyon'u merkez şehir haline getireceğiz. 86 yeni baraj ve göletle süslendi.

-İlçelerimize hastaneler yapmaya devam edeceğiz. Afyon sağlık hizmetlerinden pay almaya devam edecek.