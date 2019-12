-DAVUTOĞLU AFRİKA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu ayın sonuna doğru bir Afrika ziyareti yapacağını söyledi. Türkiye'ye özel bir ziyaret yapan Gana Dışişleri Bakanı Alhaji Muhammad Mumuni ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen Davutoğlu, görüşmede ikili ilişkileri ve Güney Afrika'daki son gelişmeleri gözden geçirme fırsatı bulduklarını kaydetti. Görüşmede, Afrika'da özellikle Somali, Kenya, Etiyopya hattında son dönemde yaşanan açlık ve bunun getirdiği insani trajediyi ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, "Ben her iki konuyu da gözeterek, özellikle Libya konusunda istişareler için daha önce planlanmış Etiyopya, Güney Afrika seyahatim vardı. İnşallah 19 Ağustos'ta Etiyopya'da hem Etiyopyalı yetkililerle hem de Afrika Birliği Başkanı sayın Jean Ping ile görüşmeler yapıp Güney Afrika'ya geçecektim. Böyle bir planlama yapmıştık. Buna açlık konusunda yaşanan gelişmeleri de göze alarak belki bir iki ülke daha ekleyip, hem Libya konusunu hem de Somali ve Afrika Boynuzu'nda yaşanan açlık konusunu ele almak üzere inşallah 19-21 Ağustos tarihleri etrafında Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştireceğim" dedi. Davutoğlu, bu konularda hem Gana-Türkiye hem de Afrika Birliği ve Türkiye olarak neler yapabileceklerini ele aldıklarını kaydederek, "Biz her zaman Afrikalı dostlarımızın kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Afrika Birliği ve Gana da bize uluslararası alanda hep destek verdiler" diye konuştu. Davutoğlu, Gana'nın Afrika'da en yoğun ilişki içinde olunan ülkelerin başında olduğunu belirterek, Gana'nın Güney Afrika'da Türkiye'nin üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mart ayında Gana'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Davutoğlu, bu ziyaretteki kararlar doğrultusunda Gana Dışişleri Bakanı ile kapsamlı bir siyasi istişare yapma fırsatı bulduklarını ifade etti. Türkiye'nin Gana'da Büyükelçilik açtığını belirten Davutoğlu, Gana'nın da Türkiye'de en kısa zamanda Büyükelçilik açmayı amaçladığını kaydetti. Gana Dışişleri Bakanı Alhaji Mohammad Mumuni, Türkiye gibi önemli bir ülkenin Afrika'daki sorunlarla ilgili liderlik yapacak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Gana ile Türkiye arasında çok iyi siyasi ve ekonomik ilişkiler olduğuna işaret eden Mumuni, bu ilişkilerin ortak değerler temelinde kurulmuş olduğunu ifade etti. Mumuni, bu ortak değerlerin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve adil, özgün ve şeffaf seçimler ile ekonominin ilerlemesi olduğunu belirtti. Türkiye ile ilişkilerinin oldukça stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Mumuni, Dünya Bankası ve IMF'ye göre Gana ekonominin bu yıl yüzde 14,4 oranında büyüyeceğini ve dünyadaki en yüksek büyüme oranına ulaşacağını bildirdi. Gana'nın önümüzdeki on yıl içerisinde en hızlı büyüyen 10 ekonomiden birisi olacağını dile getiren Mumuni, Gana'da yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ve ekonomik olarak önemli fırsatlara sahip olduklarını söyledi.