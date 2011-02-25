-DAVUTOĞLU: AB'NİN KARARI BEKLENTİLERDEN UZAK ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti hedefine dönük müzakere süreci başlatılmaksızın, geri kabul anlaşmasını hayata geçirme sürecinin başlatılmasının mümkün olmadığını söyledi. Davutoğlu, bir günlük çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Gazetecilerin, AB Adalet ve İçişleri Konseyi'nin, Türkiye'nin Geri Kabul anlaşması sürecini başlatmasına paralel, kendilerinin de ''vize diyaloğu'' sürecini başlatma kararı aldıklarını belirterek, bu kararın Türkiye'nin taleplerini karşılayıp karşılamadığını sormaları üzerine Davutoğlu, bu kararın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. AB Adalet ve İçişleri Komiseri Cecilia Malmström ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Davutoğlu, bu görüşmede Malmström'ün kendisine, Geri Kabul anlaşmasının devreye girmesine paralel olarak kendilerinin de bir ''vize diyaloğu'' başlatılması yönünde karar aşamasında olduklarını söylediğini belirtti. Davutoğlu,''Bugün bize gelen bilgilerde vize muafiyeti gibi açık bir hedef ortaya konmaksızın, vize diyaloğundan bahsedilmektedir. Bizim buradaki ilkesel duruşumuz bellidir: Türkiye hiçbir şartta herhangi bir ülkeden farklı bir muameleye tabi tutulmayı kabul edemez'' dedi. Kendilerinin 2009 yılının Aralık ayında yapılan toplantıda AB heyetinden vize muafiyeti sürecinin başlatılması talebinde bulunduğunu anlatan Davutoğlu, bunun karşılığında da AB'nin Türkiye'den Geri Kabul anlaşmasını nihayete erdirmesini, biyometrik pasaporta geçilmesini ve entegre sınır yönetimine geçiş sürecini başlatmasını talep ettiğini kaydetti. Türkiye olarak biyometrik pasaporta süratle geçtiklerini ve Geri Kabul anlaşması müzakerelerini tamamladıklarını vurgulayan Davutoğlu, ''Ancak biz bu taahhütlerimizi yerine getirirken beklentilerimiz çok açıktı. Biz AB'den Geri Kabul Anlaşmasına paralel bir şekilde vize muafiyetini hedefleyen vize görüşmelerinin başlatılması konusunda yetkilendirilmesini istemiştik. Maalesef bu açıklıkta bir yetkilendirme olmadı. Muğlak bir ifadeyle 'vize diyaloğu'na atıf var. Diyalog bir hedef değildir, diyalog bir süreçtir. Biz sürecin sonunda ortaya çıkması gereken hedefi görmek isteriz'' diye konuştu. Cecilia Malmström'ün ve AB Komisyonu'nun samimi bir gayret gösterdiğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Ama anladığımız kadarıyla AB'deki bazı ülkeler ve Konsey üyesi bazı ülkeler, hala diğer ülkelerle aynı şartlara haiz bir süreci Türkiye için uygulamaktan kaçınmaktadırlar. Biz bunu beklentilerimizden uzakta görüyoruz. Çok net ve açık bir şekilde ifade ediyorum, ilkesel bir pozisyonumuzdur, diğer ülkeler için uygulanan kurallar Türkiye için uygulanmadıkça, hiçbir şekilde geri kabul anlaşmasını hayata geçirmek mümkün olmaz. Bu da şudur; geri kabul anlaşmasına paralel bir şekilde vize muafiyetini hedefleyen müzakerelerin başlatılması konusunda tam bir yetki vermesini bekliyoruz AB Konseyi'nin. Şimdi bunun gerçekleşmediği anlaşılıyor. Bu ne zaman gerçekleşirse o zaman Geri Kabul anlaşması süreci başlatılır. Tek taraflı bir adımı Türkiye'den kimse beklememelidir."