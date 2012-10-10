Davutoğlu, ABD ve Çin'le Suriye'yi konuştu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırındaki son gelişmelerle ilgili ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile telefonla görüştü. Hillary Clinton ve Çin Dışileri Bakanı Yang Cieçı, Suriye sınırında yaşanan gelişmelerden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hillary Clinton, Davutoğlu'na, Türkiye-Suriye sınırındaki son gelişmelerden duyduğu kaygıyı aktardı ve olaylardan duyduğu üzüntüyü iletti.

Clinton, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı NATO çerçevesinde atılmış ve atılabilecek adımları desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini belirtti.

Bakan Davutoğlu, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçı ile de telefonla görüştü. Davutoğlu, Yang Cieçı'ya, Akçakale olayı ve sonrasındaki gelişmeleri ayrıntılı olarak aktardığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçı da Davutoğlu'na, Türkiye'nin kendi güvenliği konusundaki endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirterek, Suriye sınırında yaşanan top atışı olayını yakından takip ettiklerini, Türk vatandaşlarının ölümü ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ettiği vurgulandı.

Yang Cieçı ayrıca olayda yakınını kaybeden ailelere, Türk Hükümeti'ne ve Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, Suriye konusundaki gelişmeler hakkında daha yakın temas içinde kalınması hususunda mutabakat sağlanmasını dile getirdiği bildirildi.