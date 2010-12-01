-DAVUTOĞLU ABD KONGRESİ'NİN BAZI ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - Barışkan Ünal/Mehmet Toroğlu - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında, ABD Kongresi'nin bazı önde gelen üyeleriyle görüştü. Başkent Washington'daki son gününde, aralarında Senato Dış ilişkiler Komitesi Avrupa Alt Komisyonu Başkanı Jeanne Shaheen, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör John Kerry, ABD Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Richard Lugar'ın bulunduğu kongre üyeleriyle görüşen Davutoğlu, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Howard Berman ve 23 komite üyesiyle de toplantı yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Senato ve Temsilciler Meclisindeki görüşmelerinde, Türk dış politikasındaki temel bazı konuları anlatan Davutoğlu, Türk-ABD ilişkilerindeki genel çerçeveye değindi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiği temaslarda, Türkiye'nin 9 Türk vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara gemisine saldırısından dolayı İsrail'den özür ve tazminat beklentisi tekrarlandı. Görüşmelerde, Davutoğlu ve beraberindeki heyet, olayın uluslararası bir hukuk ihlali olduğuna işaret ederek, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi ile New York'taki BM soruşturma komisyonundaki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve Türkiye'nin komisyonla işbirliği yaptığını tekrarladı. Karşılıklı diyalog çerçevesindeki temasların, istişare amacını taşıdığı ve daha çok çeşitli konulara dair Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki havanın alınmaya çalışıldığı, Kongre üyelerinin bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. -DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİNDE ERMENİ TASARISI KONUŞULDU- Davutoğlu'nun Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda ise, diğer konuların yanı sıra, komitenin geçen Mart ayında kabul ettiği, 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni tasarısı da gündeme geldi. Tasarının Türk-Amerikan ilişkilerine getirebileceği zararlardan bahseden Davutoğlu, böyle bir tasarının neden ABD Kongresinde olmaması gerektiğini anlattı. Davutoğlu, 1915 yılı olaylarının araştırılmasına ilişkin, Türkiye'nin geçmişte yaptığı girişimleri hatırlattı. Bakan Davutoğlu'nun Kongre temaslarında, son günlerde gündemin baş köşesine oturan Wikileaks belgeleri de espri konusu oldu. Davutoğlu'nun buluştuğu bir kongre üyesinin "Bu konuşmaları da yarın Wikileaks'te görecek miyiz?" diye espri yaptığı öğrenildi. -DAVUTOĞLU-CLINTON GÖRÜŞMESİ...- Bakan Davutoğlu dün de, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ton Donilon ve AB'nin Genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ile de beklenenden daha uzun süren görüşmeler yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, Wikileaks belgeleri konusunda bir süre başbaşa görüşen Clinton ile Davutoğlu, heyetlerin yer aldığı toplantıda da Wikileaks'ın yanı sıra İran, Lübnan'daki durum, terörle mücadele, Lizbon zirvesi ve Kıbrıs konularını konuştu. İran konusunda, Clinton, Türkiye'nin daha önce yaptığı çabalara da atıfta bulunarak Türkiye'ye teşekkür ederken, Davutoğlu da Türkiye'nin İran ile "5 artı 1" ülkeleri arasındaki toplantının Türkiye'de yapılması gibi beklentileri bulunmadığını, bu toplantının nerede yapılacağından çok, yapılmasına önem verdiklerini belirtti. Clinton ile görüşmesinde Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Lübnan ziyareti konusunda da bilgi verirken, iki bakan Lübnan hükümeti içindeki dengeler ve ülkedeki son durum hakkında görüş alışverisinde bulundu. -CLINTON İLE İSRAİL VE KIBRIS DA KONUŞULDU- Davutoğlu, Clinton ile görüşmesinde Türkiye'nin, Mavi Marmara gemisine saldırıdan sonra İsrail'den beklentilerini de tekrarlarken, "İsrail'in yaptığı yanlıştan geri dönmesi için ABD'nin de etkisini kullanması arzusunu" dile getirdi. Lizbon Zirvesi'ni örnek vererek, Kıbrıs sorunun Türkiye-AB ilişkileri bağlamında nasıl başka uluslararası kuruluşların gündemine gelebildiğini ve buradaki çalışmalara nasıl yansıyabildiğini kaydeden Davutoğlu, konunun Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelere de AB ve NATO'da engel çıkarabildiği, artık bu sorunun boyutunun her tarafı etkilediğini ifade etti. Toplantıda, buradan hareketle Kıbrıs konusundaki son gelişmeler de değerlendirildi. Görüşmede, ABD tarafı, terörle mücadelede daha önceki desteğinin tereddütsüz devam edeceğini de teyit etti. Davutoğlu-Donilon görüşmesinde de, Donilon'un da Clinton'ın gibi Wikileaks belgeleri dolayısıyla Davutoğlu'na özürlerini ilettiği ifade edilirken, görüşmede, İran ve İsrail konusunun da görüşüldüğü belirtildi.