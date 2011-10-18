-Davutoğlu Abbas'ı aradı ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı arayarak takas anlaşmasının uygulanmasından dolayı tebrik etti. Abbas'ı telefonla arayan Davutoğlu, anlaşmadan ve takasın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Abbas'ı tebrik etti. Abbas'ın da serbest bırakılan bazı Filistinlileri kabul ederek sürece katkıda bulunmasından dolayı Türkiye'yi kutladığı öğrenildi. Filistin'in tanınması ile ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Davutoğlu ayrıca, UNESCO, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gibi kuruluşlarda Filistin'in tanınması ile ilgili gelişmeleri aktardı. Davutoğlu'nun Filistin'de ulusal uzlaşının kurulmasının yararına dikkati çektiği de öğrenildi.