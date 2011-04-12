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Dünya

DAVUTOĞLU: AB VİZE İÇİN SOMUT ADIM ATMALI BUDAPEŞTE (A.A)

12 Nisan 2011 10:16

-DAVUTOĞLU: AB VİZE İÇİN SOMUT ADIM ATMALI BUDAPEŞTE (A.A) - 12.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''AB'nin vize konusunda somut adım atmasını bekliyoruz'' dedi. Macaristan Dışişleri Bakanı Janos Martony'nin resmi davetlisi olarak başkent Budapeşte'ye gelen Bakan Davutoğlu, Gül Baba Türbesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Türk-Macar ilişkilerinin çok köklü ilişkiler olduğunu, Gül Baba'nın buradaki mevcudiyetinin bunu en güzel şekilde sembolize ettiğini söyledi. Davutoğlu, ziyareti ile ilgili olarak ''Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik, Macaristan'a Türkiye'nin AB adaylığına verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum'' dedi. Macaristan Dışişleri Bakanı Janos Martony, Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, Parlamento Başkanı Laszlo Köver ve Macar-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tamas Hegedüs ile çok kapsamlı ve yararlı görüşmeler yaptığını belirten Bakan Davutoğlu, ziyaretinde Macar meslektaşı ile üç temel konuyu görüştüklerini kaydetti. Davutoğlu, ilk görüşme konusunun Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler olduğunu, Martony ile ortak kararlar aldıklarını, bundan böyle ortak kültür miraslarının korunması ile ilgili çalışma yürütüleceğini söyledi. Gül Baba Türbesi'nin korunması için ortak komisyon kurulmasının kararlaştırıldığını belirten Davutoğlu, üst düzey ziyaretlerin ve siyasi istişarelerin arttırılması, bakanlıklar arasında eğitim amacıyla ''genç diplomatların değişimini'' benimsediklerini söyledi. İkinci konunun ise Türkiye-AB ilişkileri olduğunu belirten Bakan Davutoğlu, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Macaristan'ın Türkiye'nin AB entegrasyon sürecine vereceği desteği ve vize konularını ele aldıklarını kaydetti. Davutoğlu, ''Türkiye'nin AB'den vize muafiyeti konusunda somut adımlar atmasını beklediğini, bu konuda Macaristan'ın vize muahafiyeti konusundaki konsey çalışmalarında Macaristan'ın öncü bir rol almasını istiyoruz çünkü Türkiye artık vize muafiyeti görüşmelerinin bir an önce başlamasında kararlıdır'' diye konuştu. Ziyaretinin üçüncü konusunun ise bölgesel ve uluslararası ilişkiler olduğunu belirten Davudoğlu, Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmelerin ele alındığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu sabah Macaristan'dan ayrılacak.

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