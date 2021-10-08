Davutoğlu: 8 Kasım’da bir damat arama sene-i devriyesi yapmamız lazım; bir yıldır ortada yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de; “Damat bakan bir gece yarısı kayboldu gitti. Sene-i devriyesine yaklaşıyoruz. Aslında 8 Kasım’da bir damat arama sene-i devriyesi yapmamız lazım. Bir yıldır ortada yok. ‘Nerede’ nerede diye bir kampanya başlatmak lazım. Çünkü meraklandık gerçekten” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de esnafı ziyaret etti; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve gençlerle görüştü. Davutoğlu, Kayseri İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda şunları söyledi:

“Memlekette bereket bırakmadılar”

Cumhurbaşkanı’nın bir televizyon konuşması ile sarf ettiği bir sözle Türk lirasının değer kaybı dolayısıyla 90 milyar dolar Türk lirası borcumuz arttı. Bunlara ekonomiyi teslim ettiğimle 870 milyar dolar olan gayri safi milli hasılamız 700 milyar dolara geriledi. Memlekette bereket bırakmadılar.

“Aslında 8 Kasım’da bir damat arama sene-i devriyesi yapmamız lazım”

“Çünkü milletten çok kendi yakınlarını, kendi damatlarını gözettiler. İşte damat bakan bir gece yarısı kayboldu gitti. Sene-i devriyesine yaklaşıyoruz. Aslında 8 Kasım’da bir damat arama sene-i devriyesi yapmamız lazım. Bir yıldır ortada yok. ‘Nerede’ diye bir kampanya başlatmak lazım. Çünkü meraklandık gerçekten.”

“Bunlar milletin gönlünden düştü”

“Biz neredeyiz arkadaşlar? Biz Kayseri sokaklarındayız. Biz Anadolu’nun bağrından çıktık Anadolu’nun bağrından tekrar yola düştük yola çıkıyoruz arkadaşlar. Mevkileri, makamları Allah yeniden nasip eder. Allah bize gönlünden düşmeyi nasip etmesin. Bunlar milletin gönlünden düştü. Ben bunları yalnız bırakmadım. Yalnız bırakmadığım için, arkamda sermaye gücü olmadan, arkamda devlet gücü olmadan, arkamda trol çeteleri olmadan, arkamda herhangi bir makam, mevki olmadan sadece yiğit, cesur Gelecek Partisi kadroları ile meydanlardayım, sokaklardayım, şehirlerdeyim, Anadolu’nun ta bağırlarında yollardayım Allah’ın izni ile.

Karamsar, çare arayan bu kardeşlerime sesleniyorum. Görünen dağın kırağı olmaz. Dağ görünmüştür. Allah’ın izniyle onlar gidecek, biz partimizin adı gibi geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Onlar gidince bakın neler gidecek. Onlarla birlikte yasaklar gidecek, medya ambargoları gidecek, onlarla birlikte adaletsizlikler, hukuksuzluklar, yargısız birtakım cezalar gidecek. Onlarla birlikte yolsuzluklar gidecek. Onlarla birlikte akraba kayırmacılığı, damat teşvikçiliği gidecek. Onlarla birlikte ehliyetsizlik, cehalet hepsi gidecek. Ve bunların hepsini gönderecek olan biziz.”

“Bizimle birlikte yeni bir Türkiye gelecek”

“Bizimle ne gelecek biliyor musunuz? Bizimle birlikte özgürlük gelecek. Bizimle birlikte adalet gelecek. Bizimle birlikte hukuk gelecek. Bizimle birlikte kul hakkı gelecek. Bizimle birlikte temiz siyaset gelecek. Bizimle birlikte siyasi ahlak gelecek. Bizimle birlikte şeffaflık gelecek. Bizimle birlikte refah gelecek. Bizimle birlikte bereket gelecek. Özetle bizimle birlikte yeni bir Türkiye gelecek." (ANKA)