-DAVUTOĞLU: 4'LÜ MEKANİZMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında 4'lü Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Davutoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok sofistike ve yoğunlaştırılmış ilişkiler olduğunu kaydederek, çok sık aralıklarla biraraya gelme ihtiyacı hissettiklerini ve en az ayda bir mutlaka görüştüklerini belirtti. İki ülke ilişkilerinin olağanüstü bir ivme kazandığını ve bölgesel konularda tam bir işbirliği ve ortak bir perspektifin söz konusu olduğunu söyleyen Davutoğlu, görüşmede ikili ilişkileri ve 21 Aralıkta düzenlenecek 2. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısını ele aldıklarını ifade etti. Geçen yıl Suriye ile Türkiye arasında 51 anlaşma imzalandığını hatırlatan Davutoğlu, 2. toplantıda anlaşmaların gözden geçirileceğini ve projelerdeki ilerleme ve gecikmeleri ele alacaklarını, yeni anlaşmaları da değerlendireceklerini bildirdi. Davutoğlu, "Biz bu ilişkinin sadece Türkiye ile Suriye ilişkilerini değil bölgenin kaderini değiştirecek bir ilişki olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu ilişkinin bu şekilde seyretmesi, bölgede de iyi bir işbirliği anlayışının ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bu sene başında aldığımız kararla, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında da 4'lü Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kurma çalışmalarımız sürüyor" dedi. Bakanlar düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Davutoğlu, ocak, şubat aylarında, 4 ülkenin gerçekleştirmeyi planladığı zirve toplantısının hazırlık çalışmalarını tamamlamayı amaçladıklarını dile getirdi. -LÜBNAN VE IRAK KONULARI- Davutoğlu, görüşmede Lübnan ve Irak konularının da ele alındığını belirterek, "Dost ve kardeş Lübnan'ın istikrarının muhafazası konusunda atılabilecek adımları ve bizim intibalarımızı paylaştık. Dost ve kardeş Irak'ta hükümet kurma çalışmaları konusundaki gelişmeleri de istişare ettik. Irak'ın istikrarı, bu ülkenin iki komşusu olan Suriye ve Türkiye için hayati öneme haizdir. Biz Irak'ta istikrarlı, temsil kabiliyeti yüksek bir hükümetin kurulmasına büyük önem veriyoruz" diye konuştu. Ortadoğu barış sürecini de ele aldıklarını dile getiren Davutoğlu, Lübnan'da istikrarın sağlanması için de Lübnanlı yetkililerle görüştüklerini belirtti. -SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI MUALLİM- Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de Ankara'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye ziyaretinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ziyaretinin ardından gerçekleştiğini ifade etti. "Türkiye'nin bölgesel düzeyde, dost ve kardeş ülke olarak oynamakta olduğu rolden duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" diyen Muallim, görüşmede ikili ilişkileri ve Irak'taki durumu ele aldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'la da görüşeceklerini ifade eden Muallim, ikili ilişkilerde geliştirilen koordinasyonla bölge için örnek oluşturmak istediklerini bildirerek, "Bu stratejik işbirliği daha da genişlesin, yakın bir gelecekte diğer dost ve kardeş ülkeleri de kapsasın" diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın Lübnan'da iken Suriye ve Suudi Arabistan'ın çabalarına desteğini ifade ettiğini anımsatan Muallim, bu çabaların Lübnan'ın istikrarını amaçladığını belirtti. Muallim, "Bizler gerçekçiğiz. Biz biliyoruz ki Lübnan'ın içinde ve dışında bazı kesimler, bu çabaların engellenmesi için çaba harcamaktalar. Bu çevrelerin Lübnan'daki fitneden çıkarları var. Fakat biz, Lübnan'da istikrarın sağlanması için çabaları artıracağız" dedi. Gazetecilerin sorusu üzerine, İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşaatına da değinen Muallim, barış ve yerleşim birimi inşasının çelişki olduğunu belirterek, "İsrail'deki bu hükümet, barışın gerçekleştirilmesi için bir ortak değildir" diye konuştu.