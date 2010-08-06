-DAVUTOĞLU: "ZİRVEDE TÜRK DÜNYASI SEKRETERYASI OLUŞACAK" BODRUM (A.A) - 05.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu sene de zirvede daimi olarak bir Türk Dünyası Konseyi Sekreteryasının İstanbul'da oluşacağını belirterek, ''Sekreterya oluşunca dinde, dilde ve kültürde beraberlik dışında bir de amelde birlik olacak ve inşallah tek bir ses halinde bu konularda dayanışma içinde olacağız'' dedi. Bakan Davutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Sauda Bayev ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bodrum The Marmara Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, bir gazetecinin, ''Son dönemde Türk Dünyası'ndaki ülkelerle her alanda çok iyi bir iş birliği yaşanıyor. Bu iş birliği önümüzdeki günlerde kurumsallaşacak mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Kurumsallaşmanın ön çalışmaları, geçen sene Nahçivan zirvesinden sonra yapılmaya başladı. İnşallah bu sene de zirvede daimi olarak bir Türk Dünyası Konseyi Sekreteryası İstanbul'da oluşacak. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sayın Memmedyarov, Sayın Bayev ve Sayın Kazakbayev ile birlikte bunu çok kararlı bir şekilde sürdürme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Sekreterya oluşunca dinde, dilde ve kültürde beraberlik dışında bir de amelde birlik olacak. Ve inşallah tek bir ses halinde bu konularda hem içerde dayanışma içinde olacağız. Kendi içimizde nerede bir dert olursa, biz öyle bakıyoruz.'' ''Kırgızistan'ın derdi varsa, Kırgızistan'ın derdi değil Türkiye'nin derdidir, Azerbaycan'ın derdidir, Kazakistan'ın derdidir'' diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kazakistan bu sene AGİT'in dönem başkanlığını aldı. Sadece Kazakistan'ın şerefi değil o bizim şerefimiz, Azerbaycan'ın şerefi, Kırgızistan, Özbekistan bütün ortak kültüre sahip olan ülkelerin şerefi, başarısı. Onların başarısı, bizim başarımız. Onların sıkıntısı, bizim sıkıntımız. Azerbaycan güçlendikçe biz kendimizi güçlü addediyoruz. Tanrı Dağları'ndan Bey Dağları'na kadar, Toroslar'a kadar biz aynı coğrafyayı aynı mekanı teneffüs ediyoruz. Daha da kurumsallaşacak inşallah.'' Davutoğlu, ''Toplantı için Bodrum'u tercih etmenizin özel bir nedeni var mı?'' sorusuna ise ''Biz hep resmi toplantılarda beraber oluyoruz. Biraz bu ortamın dışına çıkıp, ailelerle birlikte sohbet edelim, konuşalım dedik. Biz büyük bir aileyiz. Orta Asya'daki Tanrı Dağları'ndan Balkanlar'a uzanan büyük bir aileyiz. İnşallah bundan sonra da değişik yerlerde bu toplantıları yaparız.'' yanıtını verdi. -RODOS'TA DRUÇAS İLE GÖRÜŞECEK- Bir gazetecinin ''yarın yapacağı Rodos ziyareti ile ilgili sorusunu, Davutoğlu şöyle cevapladı: ''Biz bugün dostlar kardeşler olarak önceden planlanmış bir toplantı için biraraya geldik. Bu arada, bir vesileyle Yunan Dışişleri Bakan Vekili Dimitris Druças ile bir telefon görüşmem oldu. Yarın dostlarımız ayrılırken ben de Rodos'a bir günlük ziyaret yapalım diye karşılıklı istişarede bulunduk. O da mutlu olacağını söyledi. Buradan yarın Rodos'a geçip, onunla aile yemeğinde birlikte olacağız. Ve akşam döneceğiz. Hem ikili ilişkileri görüşme imkanına sahip olacağız hem de daha rahat bir ortamda birçok başka ilgili konuları görüşebileceğiz. Esas itibariyle bugün karar verdik. Yarın Rodos'a bu şekilde bir ziyarette bulunacağım ve birlikte olacağız.'' -DAVUTOĞLU'NA ''AĞABEY'' DİYE HİTAP ETTİLER- Toplantıya katılan Memmedyarov ile Kazakbayev'in, konuşmalarında Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na ''ağabey'' diye hitap etmeleri dikkati çekti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türk dili konuşan ülkelerin dışişleri bakanları ile Bodrum'da biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti gazetecilerle paylaşarak, ''Bodrum'da bulunuşumun esas nedeni, dostlarımız, kardeşlerimiz ile biraraya gelmek. Ruslan bey bana konuşmasında 'Ahmet ağabey' dedi. Ben de Kanat bey hepimizin ağabeyi dedim. Böyle dostça birarada olmaktı temel hedef'' diye konuştu. Bu arada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Sauda Bayev ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, gayrıresmi toplantıdan duydukları memnuniyeti basın mensuplarıyla paylaştılar. Konuk bakanlar, toplantıyı izleyen gazetecilerin ülkelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.