-DAVUTOĞLU: "YARIN OLUMLU BİR NETİCE ALACAĞIZ DİYE UMUYORUM'' ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ta hükümet kurulması konusuyla ilgili olumlu bir netice alacaklarını umduğunu söyledi. Davutoğlu, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu öncesinde, basın mensuplarının soruları üzerine, yarın yapacağı Irak ziyeretini değerlendirdi. Bakan Davutoğlu, yarın günibirlik bir ziyaret için önce Erbil'e, ardından da Bağdat'a gideceğini belirterek, Erbil'de Mesut Barzani ve Kürt ittifakının liderleriyle görüşmeler yapacağını, daha sonra da Bağdat'a geçip Irak Başbakanı Nuri El Maliki ve diğer siyasi grup liderleriyle biraraya geleceğini kaydetti. Son haftalarda Irak'ta 7 aydır hükümet kurulamadığını hatırlatan Davutoğlu, Türkiye'nin bu krizin aşılması için çalışmalarını artırdığını ve son birkaç gündür gerek telefon trafiğiyle gerekse yüz yüze görüşmelerle katkılarını hızlandırdığını belirterek, şöyle devam etti: ''Görüşmelerde belli bir aşamaya gelindi. Biz bu aşamayı nihai ve mutlu bir sonuçla neticelendirmek istiyoruz. Bütün Iraklıların temsil edildiği, seçimden sonra ortaya çıkan tabloyu yansıtan, kuşatıcı bir hükümet oluşumu için Türkiye elinden gelen yapmaktadır. Bizim bütün Iraklı kardeşlerimizle yakın diyaloğumuz var. Diğer ülkeler de ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar tabii. Bu çerçevede inşallah yarın olumlu bir netice alacağız diye umuyorum.'' -DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞME Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bu ziyaret öncesinde Suudi Arabistan, İran, Suriye ve Katar dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptığını, ABD yönetimiyle de ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Avustralya'da olduğu için zaman farkından dolayı ona vekalet eden James Steinberg kanalıyla temasa geçtiğini, Clinton ile de yarın ya da öbür gün yine konuşacağını bildirdi. Bu çerçevede ilgili tüm taraflarla yoğun görüşmeler yaptığını belirten Davutoğlu, Barzani ve Irak'taki diğer liderlerle de telefon görüşmeleri yaptığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yarın Erbil ve Bağdat'taki temasları sonrasında kapsayıcı bir hükümet oluşumu için ciddi bir aşamaya gelineceğini umduğunu söyledi. Pazartesi günü toplanması beklenen Irak Parlamentosunun 11 Kasımda toplanacağını bildiren Davutoğlu, böylelikle bu temaslarına birkaç gün daha fırsat tanınmış olduğunu kaydetti. Davutoğlu, Bağdat'taki görüşmelerinden sonra ikili temaslar için Birleşik Arap Emirliklerine, ardından da Suudi Arabistan'a geçeceğini belirterek, ''Şimdi düne göre bugün Irak'ta hükümet kurma çalışmaları konusunda daha ümitliyiz. Ciddi mesafelar alındı. Umarız yarın daha da iyi bir neticeyle bunu noktalama imkanı olur'' dedi. ''Diplomasi trafiğinin hızlanmasından yakın bir dönemde Irak'ta hükümetin kurulabileceğinin mi anlaşılması gerektiğinin'' sorulması üzerine, Davutoğlu şunları söyledi: "Hedefimiz bu. Tabii çok ümitliyiz derken geçmişe göre daha ümitliyiz. Yoksa herşey bitmiş değil. Daha müzkereler sürüyor. Ancak bir şekilde bu müzakereleri yoğunlaştırmadan da netice almanın yolu yok. Türkiye bütün taraflarla ilişkilerini iyi tutan bir ülke olarak hep elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz yarınki bu temaslar neticesinde daha ileri bir noktaya gelineceğini umuyoruz. Ama tabii ki karar Iraklı kardeşlerimizindir. Bizim yapmakta olduğumuz, onların uzlaşma çabalarına katkıda bulunmaktır. Bütün tarafların güvendiği bir ülke olarak Türkiye bu şekilde devreye giriyor. Ben yarın Irak'a giderken bütün komşu ülkelerin, ABD'nin ve ilgili tüm tarafların görüşlerini almış olarak gideceğim. Dolayısıyla yarınki görüşmelerde yaratıcı düşüncelerle bu krizi aşma imkanı olacak." -TERÖRLE MÜCADELE Davutoğlu, ''yarınki görüşmelerinde terörle mücadele konusunun gündeme gelip gelmeyeceği'' sorusunu cevaplandırırken, ziyaretinin asıl amacının Irak'ta hükümet kurma çalışması olduğunu hatırlatarak, Irak'ta etkin bir hükümet olmadığı müddetçe Türkiye'nin terörle uğraşmaya devam edeceğini kaydetti. Bunun için bu çabanın kendisinin terörle mücadeleye katkıda bulunduğunu, Irak'ta etkin bir hükümet olduğunda terör potansiyelinin de azalacağını ifade eden Davutoğlu, asıl odaklandıkları konunun Irak'ta bir an önce hükümet kurulması olduğunu söyledi. Davutoğlu, bu açıklamasının ardından, balo başlamadan önce İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile telefon görüşmesi yaptı.