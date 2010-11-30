-DAVUTOĞLU: "WIKILEAKS DIŞ POLİTİKAMIZI ETKİLEMEZ" WASHINGTON (A.A) - 30.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Wikileaks tarafından yayımlanan gizli ABD diplomatik yazışmalarının "Türkiye'nin dış politikasını etkilemeyeceğini" söyledi. Davutoğlu, Washington'da yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, belgelerde kendisi hakkında da geçen bazı ifadelerle ilgili sorulara, bu ifadeleri önemsemediğini, bu tür ifadeleri, "ABD hükümetinin değil, şahısların görüşleri olarak değerlendirdiğini" belirtti. Davutoğlu "aynaya bakıyorum ve tehlikeli bir yüz görmüyorum" diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yaklaşımıyla ilgili olarak diplomatik yazışmalarda değinilen ifadeler konusundaki soruları da yanıtlayan Davutoğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisine atfen yazışmalarda kullanılan sözleri reddetti. "Bu bir anti-Semitizm sorunu değildir" diyen Davutoğlu, Türk hükümetinin İsrail ile değil, İsrail hükümeti ile sorunu olduğunu kaydetti. Davutoğlu, "Konu, başarısız politikalarından ötürü var olan (İsrail) hükümetidir" diye konuştu.