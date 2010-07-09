Davutoğlu: "Türkiye ve İsrail kritik bir aşamada"

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İngiliz Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, Türkiye-İsrail ilişkilerinin "kritik bir aşamada" olduğunu belirterek "gelecek haftalarda ve aylarda olacaklar İsrail'in tavrına bağlı" dedi.



FT'nin Orta Doğu Editörü Roula Khalaf'ın, Bakan Davutoğlu ile dün Londra'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette yaptığı mülakata, gazetenin internet sitesinde yer verildi. Mülakattan 10 dakikalık bir görüntü de internet sitesine

konuldu.



Khalaf'ın, "Özür ve uluslararası soruşturma talepleriniz kabul edilmezse İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme niyetinde misiniz?" sorusuna Davutoğlu, ortada cevaplanması gereken yasal bir konu olduğunu belirterek, "8 Türk ve 1 ABD vatandaşı, uluslararası sularda İsrailli savunma güçleri tarafından öldürüldü.



Şimdi ortada bir soru var. Kim öldürdü, neden öldürdü ve bu suçun sonuçları ne olacak?" dedi.



Türkiye'nin uluslararası soruşturmada ısrarlı olup olmadığının sorulması üzerine de Davutoğlu, ısrarlı olduklarını kaydederek, "Bu soru sadece Türkiye ile İsrail arasında değil, bu soru İsrail ile uluslararası toplum ve uluslararası hukuk arasındadır. Dolayısıyla uluslararası bir soruşturma istiyoruz" yanıtını verdi.



Bakan Davutoğlu, "Uluslararası bir soruşturma olmazsa ne olacak?" sorusuna da şu karşılığı verdi:



"İsrail ile ilişkilerimiz 2008 yılında çok iyiydi. İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yapıyorduk. Bu ilişki, Gazze'ye saldırılardan dolayı bozuldu ve maalesef şimdi Türkiye-İsrail ilişkileri kritik bir aşamada. Gelecek haftalar ve aylarda olacaklar İsrail'in tavrına bağlı olacaktır."



"İlişkileri kesebilir misiniz?" sorusu üzerine Davutoğlu, "Öncelikle normalleşme olmayacaktır. İlişkilerimiz kesinlikle bizim tarafımızdan, tüm perspektiflerden yeniden gözden geçirilecektir" dedi.



İsrail'in özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini belirten Davutoğlu, eğer İsrail özür dilenecek birşey olmadığını düşünüyorsa, o zaman uluslararası bir soruşturma olması gerektiğini ifade etti.



İsrailli Bakan Eliezer'le görüşme



İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer ile görüşmesinin somut bir sonuç doğurup doğurmadığının sorulması üzerine, Davutoğlu şöyle konuştu:



"Öncelikli bu, krize bir çözüm bulmak konusundaki iyi niyetimizi gösteriyor. Vatandaşlarımızı öldürmelerine rağmen, diplomatik görev olarak bu görüşmeyi yaptık ve çok açık bir görüşme gerçekleştirdik. (İsrail) Başbakanı Netanyahu'yu temsil eden Eliezer'e isteğimizi ilettim. Bu talep (görüşme talebi) İsrail tarafından geldi."



"Bu sürecin devam etmesini mi bekliyorsunuz?" sorusuna ise Davutoğlu, "Evet. Ancak maalesef bu görüşme İsrail tarafından basına sızdırıldıktan sonra bu diplomasi olumlu birşey doğurmadı" yanıtını verdi.



"Bunlar saçma"



FT Orta Doğu Editörü Khalaf'ın, "AB ve ABD'de Türkiye'nin Orta Doğu'ya yöneldiği ve AB'ye katılımla artık ilgilenmediği" yorumlarına işaret etmesi üzerine Davutoğlu, "Bunlar saçma" ifadesini kullandı.



Davutoğlu, "Türkiye ve İsrail'i unutun. A ülkesinin vatandaşlarına, B ülkesinin askeri güçleri saldırıyor ve A ülkesi vatandaşlarını öldürüyor. A ülkesinin buna tepkisi ne olur? Müttefiklerimizin kamuoylarının kafalarında bazı sorular varsa, şöyle de sorabilirim, NATO üyesi ülkenin vatandaşları, NATO üyesi olmayan bir ülke tarafından öldürülüyor ve bu NATO üyesi ülke müttefiklerinden dayanışma bekliyor." dedi.



"Türkiye yön mü değiştiriyor?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Davutoğlu, Türkiye'nin AB sürecine hala bağlı olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Kesinlikle (bağlıyız). AB'ye entegrasyon süreci Türkiye'nin en stratejik hedefidir. Ama kimse Türkiye'yi bu sürecin gecikmesi konusunda suçlayamaz, çünkü Türkiye tüm ödevlerini yaptı" ifadelerini kullandı.



Türk ekonomisinin güçlülüğüne dikkati çeken Davutoğlu, "Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkacak geçerli bir argüman yok. Ekonomimiz yük değil, dış politikamız değer" dedi ve müzakerelerde teknik sürecin gayet iyi devam ettiğini ancak Kıbrıs konusu gibi bazı siyasi engellerin ve Avrupa'daki bazı ülkelerdeki iç siyaset tartışmalarının mevcut olduğunu bildirdi.



"Bölgemizde gelecek aylarda olabileceklerden endişe duyuyorum"



"İran konusu gibi, bölgede yeni bir sorun olmasından endişe duyuyor musunuz? Gelecek aylarda böyle bir risk var mı sizce?" sorusuna ise Davutoğlu, "Ne yazık ki bölgemizde gelecek aylarda olabileceklerden çok endişe duyuyorum" dedi.



Sadece İran'dan dolayı değil, Irak, Lübnan, Orta Doğu barış süreci, Gazze'deki durum gibi konulardan da endişe duyduğunu ifade eden Davutoğlu, bu çok kırılgan konularda hep birlikte, sorumluluk mesuliyetiyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye'nin bölgesinde nükleer silahlara karşı olduğunu belirten Davutoğlu, İran'ın bu çerçevede daha şeffaf olması gerektiğine de işaret etti.



Davutoğlu ayrıca Türkiye'nin bölgesinde, askeri bir gerginlik ve yaptırımlar istemediğini bildirerek, "Türkiye diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam edecek, çünkü bölgemizde herhangi bir gerginlik bizi de etkiliyor" dedi.