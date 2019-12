-DAVUTOĞLU: "TERÖRE MÜSAMAHA GÖSTERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL" ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'den komşu ülkelere, özellikle Irak'a dönük herhangi bir terör faaliyetine müsamaha gösterilmesi ya da o konuda gerekli tedbirin alınmaması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını belirtti. Davutoğlu, CNNTürk'te Taha Akyol'un sunduğu ''Eğrisi Doğrusu'' programına konuk oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dünyanın saygın dergilerinden Foreign Policy'nin bu yıl ikincisi düzenlenen ve kendisinin de yer aldığı ''En Önemli 100 Küresel Entelektüel'' listesiyle ilgili etkinliğe katılmak üzere ABD'ye gideceğinin belirtilmesi üzerine, ABD ziyaretinin en önemli sebebinin yapacağı ikili görüşmeler olduğunu kaydetti. Davutoğlu, ABD'de Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon ile görüşeceğini kaydetti. Ziyaretin zamanına dikkati çeken Davutoğlu, ABD'deki kongre seçimleri sonrasında dosyaları gözden geçirmek ve yeni kongre üyeleri ile temasa geçmek için bir planlama yaptıklarını belirtti. Hangi dönem olursa olsun Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini koruduğuna işaret eden Davutoğlu, ABD Başkanı Obama'nın işbaşına gelmesinin hemen öncesinde başdanışman olarak ABD'ye bir ziyarette bulunduğunu anımsattı. Davutoğlu, ABD ile görüşmelere her zaman önem verdiklerini, görüşmelerin hep belirli bir ağırlık taşıdığını söyledi. -WIKILEAKS BELGELERİNE İLİŞKİN HABERLER- Wikileaks internet sitesinin ''ABD'de bir takım unsurların PKK'yı desteklediği, Türkiye'den de Irak El Kaidesine bir takım yardımlar gittiği yönünde'' iddiaları içeren belgeleri açıklayacağını duyurmasıyla ilgili haberlere yönelik bir soru üzerine Davutoğlu, bu haberlerin henüz spekülatif olduğunu, üzerine bir yorum yapmanın doğru olmayacağını ifade etti. Türkiye adına ilkesel bir pozisyonu vurgulayacağını belirten Davutoğlu, ''Türkiye'den komşu ülkelere hele hele Irak'a dönük bir şekilde herhangi bir terör faaliyetine müsamaha gösterilmesi ya da o konuda gerekli tedbirin alınmaması gibi bir şey söz konusu değildir'' dedi. Iraklı yetkililerin her zaman Türkiye'nin bu konudaki tutumunu takdirle andıklarını belirten Davutoğlu, şu ana kadar kendilerine ne bir şikayet iletildiğini ne de bu şekilde bir gündem oluştuğunu kaydetti. Davutoğlu, ''Aksine El Kaide'ye karşı verilen mücadelede Türkiye her zaman ciddi tedbirler almıştır ve bu hep takdirle ifade edilmiştir'' diye konuştu. Davutoğlu, belgeler çıktığında gerekli değerlendirmeleri de yapacaklarını, ABD ile ilgili iddiaların değerlendirmesini de ABD'deki muhataplarının zaten yapacağını belirtti. Terörle mücadele konusunda ABD ile her zaman yakın işbirliği içinde olduklarını ifade eden Davutoğlu, 2008 yılı Kasım ayından sonra da mücadelenin ABD, Türkiye ve Irak arasında üçlü bir mekanizma içinde yürütüldüğünü dile getirdi. Terörle mücadele konusunda son derece ilkesel bir tutumları olduğunu vurgulayan Davutoğlu, son NATO zirvesinde de terörizm konusunda kesin kararlı bir tutum sergilediklerini söyledi. -TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ- ''ABD ile problemlerin arttığı izlenimlerine'' ilişkin olarak ABD Başkanı Obama'nın getirdiği diyaloğa dayalı politika ve yöntemlerin Türk dış politikası ile örtüştüğünü belirten Davutoğlu, Obama'nın İran'ı diyaloğa çağıran mektuplar yazdığını, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın da buna cevap verdiğini anımsatarak, şu anda ABD ile yöntem konusunda bir uzlaşmalarının olduğunu kaydetti. Davutoğlu, ''ABD ile yönetim düzeyinde yürüttüğümüz müzakerelerde görüş farklılıklarımız olur. Ne konuda görüş farklılıklarımız olur? Biz İsrail'in böylesine bir faaliyetinden sonra İsrail'e karşı müttefiklerimizin çok daha net tavır almasını beklerdik. Cenevre'de BM oylamasında ABD ve bazı Avrupalı müttefiklerimizin böyle bir araştırma komisyonuna hayır demesini diğer müttefiklerimizin çekimser kalmasını herhangi bir Türkün içine sindirmesi mümkün değil. Burada bir görüş ayrılığı var ama bu görüş ayrılığı dolayısıyla İsrail'in Türkiye'nin haklı tepkisini paylaşmaması konusunda herhalde kimse Türkiye'yi suçlayamaz'' İran konusunda ise bugün İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Celili ile görüştüğünü, her zaman P5+1 ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Davutoğlu, ''Biz bu gerilimlerin ortaya çıkmasını istemiyoruz Amerika yönetimi de bunu çok iyi biliyor'' dedi. İki ülke ilişkilerine dair basına yansıyanların ABD'deki düşünce kuruluşları ya da lobiler üzerinden yansıtıldığını vurgulayan Davutoğlu, bunu bir psikolojik operasyon olarak da gördüğünü kaydetti. Davutoğlu, ''Türkiye ile ABD arasında hiç bir gerilim yokken karşılıklı müzakereler son derece saygı ve anlayış ortamı içinde seyrederken eğer birileri Türk kamuoyuna bunu yansıtıyorlarsa burada iyi niyet aramak mümkün değildir'' dedi. ABD kamuoyunda da bu ilişkilere vakıf olmayanların kanaat belirtebileceğini söyleyen Davutoğlu, ''Ama şu anda yönetiminde hiç bir rolü olmayan bir ABD'li eski bir yetkili bir açıklama yapıyor ve bizim gazetelerimiz bunu manşetten 'Amerika'dan sert uyarı' diye veriyorlarsa bu olmaz'' diye konuştu. -''TÜRKİYE'NİN HİÇ BİR YERE SAVRULDUĞU YOK''- Davutoğlu, ''Türkiye savruluyor, doğuya fazla kaçtı'' görüntüsünde gerçeklik olup olmadığına ilişkin soru karşısında, ''Bir kere Türkiye'nin hiç bir yere savrulduğu yok. O argümanların hepsini üzerinden test ederek geçeriz ama benim kastettiğim şu Türkiye ile ABD arasında şu anda her düzeyde son derece yakın bir diyalog vardır. Ne bir diyalog kopması vardır ne de karşılıklı şüpheler içinde bir diyalog eksikliği vardır'' diye konuştu. Davutoğlu, NATO Zirvesi'nden herkesin bu yönde bir şey beklediğini ifade etti. -NATO LİZBON ZİRVESİ- Türkiye'nin NATO'ya yaptığı en büyük katkının tansiyonu düşüren ''yumuşak güvenliği'' sağlaması olduğunu belirten Davutoğlu, NATO'nun herhangi bir şekilde ne soğuk savaş döneminde olduğu gibi Rusya'ya ne de 11 Eylül sonrasında olduğu gibi İslam dünyasına karşı bir örgüt haline dönüşmesine izin vereceklerini vurguladı. NATO'nun en etkin üyesi olarak savunma nitelikli her çabanın içinde olacaklarını belirten Davutoğlu, bazı çevreler tarafından hep bir kriz çıkmasının beklendiğini ancak kriz çıkmadığını ifade etti. Davutoğlu, ''Beklenti şuydu; ya biz NATO'nun belli taleplerini kabul edip İran'la ilişkilerimiz bozulacaktı ya da füze savunma sistemine tümüyle karşı çıkıp Batı'yla ilişkilerimiz bozulacaktı. Olan tabloya herkes şimdi baksın ve eline vicdanına koysun'' diye konuştu. NATO Dışişleri ve Savunma bakanları toplantısında Türkiye'nin ilkesel duruşunu ifade ettiğini belirten Davutoğlu, bu konuları önce ABD ile müzakere ettiklerini ve önce ABD ile mutabakat sağladıklarını dile getirdi. Davutoğlu, ''Lizbon'da ABD ile Türkiye arasında tek bir saniye bile gerilim yaşanmamıştır'' diye konuştu. Lizbon'da sadece Fransa'nın farklı bir tutum sergilendiğini belirten Davutoğlu, ''Biz yalnızlaşmadık, diğer ülkeleri de yanımıza çektik'' dedi. Davutoğlu, savunma sistemi nitelikli olacak çalışmanın kapsayıcılık ilkesi bağlamında üye ülkeleri kapsaması, mülki külfet paylaşımı, güvenliğin bütünlüğü ve hiç bir ülkenin hedef gösterilmemesi gibi Türkiye'nin ilkelerinin hepsinin kabul edildiğini dile getirdi. Davutoğlu, ''Türkiye'nin ABD ile ilişkileri NATO Zirvesi'nden çok daha güçlenerek çıkmıştır. Türkiye'nin İran ile ilişkileri daha da güçlenerek çıkmıştır, İranlı yetkililer bu konuda Türkiye'nin ikili tutumu konusunda takdir ifade etmişlerdir'' diye konuştu.