-Davutoğlu: "Suriye son şansını değerlendiremedi'' RABAT (A.A) - 15.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye halkının yanında olduklarını söyleyerek, "Kimse bizden Suriye'deki bu insani trajediye sessiz kalmamızı beklemesin" diye konuştu. Resmi ziyaret ve Türk-Arap İşbirliği Forumu 4. dışişleri bakanları toplantısına katılmak için Fas'ın başkenti Rabat'a gelen Davutoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Taib Fassi Fihri ile bir araya geldi. İki bakan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Bakan Davutoğlu, Suriye ile ilgili bir soru üzerine Suriye'nin gerek Türkiye gerekse Fas için dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyleyerek, orada yaşayan insanların huzurunun kendi huzurları kadar önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye ile Suriye arasında 910 km'lik bir sınır ve akrabalık ilişkileri olduğunu hatırlatan Davutoğlu, "Gönül isterdi ki Arap baharı yaygınlaştığında, insanları siyasete katılmak istediğinde Suriye liderliği de olumlu tepki verebilsin" dedi. Fas'ın bunun için çok iyi bir örnek olduğunu belirten Davutoğlu, ama Suriye yönetiminin halkını dinlemek yerine ona ateş açmayı tercih ettiğini, üstelik bunu her iki bayramda da sürdürdüğünü aktardı. Gerek Türkiye gerekse Arap Birliği'nin çözüm için çalıştığını, ancak olumlu sonuç alınamadığını belirten Davutoğlu, Arap Birliği'nin sunduğu önerilerin Suriye için son şans olduğunu, ancak yönetimin bunu değerlendiremediğini bildirdi. "Biz bir an önce Suriyede akan kanın durmasını istiyoruz" diyen Davutoğlu, halkın talepleri doğrultusunda bir değişimin derhal başlamasını arzu ettiklerini belirtti. Davutoğlu, Suriye halkının yanında olduklarını söyleyerek, "Kimse bizden Suriye'deki bu insani trajediye sessiz kalmamızı beklemesin" diye konuştu. Davutoğlu, Fas ile ilişkilere ilişkin açıklamasında da, tarihte çok az iki ülke arasında Türkiye ile Fas kadar eski, köklü ilişkiler bulunduğunu söyleyerek, diplomatik ilişkilerin 16-17. yüzyıllara kadar uzandığını, o zamandan bu yana çok fazla unsurun iki halk arasında paylaşıldığını bildirdi. Sadeace bir bakan olarak değil akademisyen olarak da Fas'ın kültür ve medeniyet birikimine hayran olduğunu, Marakeş'ten çok etkilendiğini dile getiren Davutoğlu, ikili ilişkilerde yeni stratejik bir dönem başladığını bildirdi. Faslı Bakan Fihri de iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemine dikkati çekerek, iki ülke arasında işbirliği yapacak çok alan bulunduğunu belirtti. Siyasi alandaki diyaloğun artırılmasının yanı sıra bazı mekanizmalar oluşturarak ekonomik ilişkileri de canlandıracaklarını aktaran Fihri, karşılıklı ziyaretleri artırma kararı da aldıklarını bildirdi.