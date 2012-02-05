-Davutoğlu: "Soğuk savaşı bitirmek istiyoruz" MÜNİH (A.A) - 05.02.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ortadoğu'da Soğuk Savaş dönemini sona erdirmek istediklerini söyledi. Davutoğlu, 48. Münih Güvenlik Konferansında düzenlenen "Yeni Ortadoğu'nun İnşası" konulu panelde yaptığı konuşmada, Arap ülkelerinde yaşanan gelişmelerin tarihin doğal bir süreci olduğunu, gelecekte de doğal bir süreç olarak kalacağını, Ortadoğu sorununun çözümü için İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış sağlanması gerektiğini belirterek, "Bölgede Soğuk Savaş dönemini sona erdirmek istiyoruz" dedi. Uluslararası alanda yaşanan 3 önemli deprem olduğunu, bunlardan birincisinin 1990'lı yıllarda Soğuk Savaş döneminin sona erdirilmesi, ikincisinin 11 Eylül saldırıları, üçüncüsünün de Ortadoğu'daki değişim olduğunu ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin gelişmelere her zaman ülkelerin halklarının açısından baktığını söyledi. Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki gelişmelerde yönetimlerin Batı ya da Doğu yanlısı olduğuna bakılmaması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, eski düzenlerin geçmişte kalması ve aynı değerlerin tüm ülkeler tarafından paylaşılması gerektiğini, dün BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda aldığı kararda eski anlayışların yeniden ortaya çıktığını, bu nedenle Suriye halkına yardım edemediklerini belirtti. - İran'a askeri müdahale - Davutoğlu, İran'a nasıl davranılması gerektiği şeklindeki bir soruya karşılık da İran'la görüşme yapılması, bu ülkeye yaptırımlar uygulanması ya da askeri müdahale gibi 3 seçenekle karşı karşıya olduklarını belirterek, en kötü seçeneğin askeri müdahale olacağını kaydetti. Komşu ülke olarak Suriye'deki halkın korunması konusunda ahlaki sorumlulukları olduğunu belirten Davutoğlu, baskıdan kaçan insanları korumak için gerektiği takdirde tüm Suriye halkını Türkiye'ye kabul edebileceklerini, bunun Esad yönetimine de güçlü bir sinyal olacağını kaydetti. Davutoğlu, bu arada uzun konuşmaması için kendisine müdahale etmek isteyen moderatöre de "Biliyorsunuz 1 dakikanın Türkiye'de geleneği vardır" şeklinde espri yaptı.