-DAVUTOĞLU: "MISIR'DAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ" ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Mısır'daki gelişmeleri vatandaşlarımız açısından da yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar bize ulaşmış herhangi vatandaşımıza yönelik bir şiddet yok'' dedi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı da Mısır'da yaşayan Türk vatandaşlarının soğukkanlılıklarını muhafaza etmelerini ve kalabalık yerler ile gösterilerden uzak durmalarını istedi. Mısır'da yaşayan Türklere yönelik bir açıklama yapan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, bu ülkede yaşanan olayları çok yakından izlediklerini, gelişmelerin Bakanlığaa aktarıldığını, Mısır'daki gelişmelerle ilgili genel değerlendirme ve açıklamaları, Türkiye Dışişleri Bakanlığının veya sözcüsünün yapacağını bildirdi. Mısır'da yaşayan Türklerin soğukkanlılıklarını muhafaza etmelerini isteyen Büyükelçi Botsalı, "Vatandaşlarımız kalabalaık yerlerden ve gösterilerden uzak dursunlar, metanetlerini korusunlar" dedi. Botsalı, Mısır'daki cep telefonu şebekesinin ve internet ağının şu anda kapalı olduğunu da hatırlatarak, büyükelçiliğin vatandaşlara duyurularını Türkiye'deki televizyonlar aracılığıyla yapacağını belirti.