-DAVUTOĞLU: "BÖLGEMİZİN MAKUS TALİHİ DEĞİŞECEK" ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Suriye arasında başlatılan işbirliğinin bölge açısından örnek bir model teşkil ettiğini belirterek, "Bu model başarılı olursa sadece iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekle kalmayacak bölgemizin makus talihini değiştirecek bir model olacak" dedi. Davutoğlu'nun koordinasyonunda Rixos Otel'de yapılan Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar toplantısına Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz katıldı. Toplantıda, Suriye'den de 13 bakan ve heyet başkanı olarak Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Asistanı Hasan Türkmani yer aldı. Davutoğlu, toplantının başında Suriyeli konuklara hitaben yaptığı konuşmada, ''Evinize, Türkiye'ye, Ankara'ya hoşgeldiniz diyorum'' dedi. Türkiye Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar toplantısının ikincisi vesilesiyle biraraya geldiklerini belirten Davutoğlu, ''Türkiye ile Suriye arasında başlatılan işbirliği, bölge açısından örnek bir model teşkil etmiştir ve başarısını bütün bölge çok sistemli bir şekilde takip etmektedir. Çünkü bu model başarılı olursa sadece iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekle kalmayacak bölgemizin makus talihini değiştirecek bir model olacak''diye konuştu. Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin kısa sürede bölgeye yayıldığını kaydeden Davutoğlu, birçok bölge ülkesinin de bu modeli uygulamaya başladığını ifade ederek, bu modelin başarılı olmasının sebebinin pratik olarak kısa sürede ciddi mesafelerin alınması olduğunu kaydetti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalde uzun süre alabilecek kararları kısa sürede alarak uygulamaya koymalarının işbirliğinin hızını arttırdığını kaydeden Davutoğlu, ülke halklarının ve siyasi liderlerinin arasındaki yakın dostluğun da bu çalışmalara ivme kattığını vurguladı. Geçen yıl gerçekleştirilen ilk toplantıda 51 farklı anlaşmanın imzalandığını, bugünkü toplantıda ise geçen yıl alınan kararların ne kadarının gerçekleştiğini gözden geçireceklerini ve yeni işbirliği imkanlarının nasıl hayata geçirileceğini araştıracaklarını belirten Davutoğlu, bakanlar arasındaki toplantının sonuçlarının rapor halinde öğleden sonra Suriye ve Türkiye Başbakanlarının gerçekleştireceği toplantıda sunulacağını bildirdi. Davutoğlu, şunları belirtti: ''Bir sene içerisinde Suriyeli bakanlarla çok sık görüşme yaptık ve belki de 10 senede katedilecek mesafeyi bir sende katettik. Burada özellikle Suriye tarafına teşekkür etmek istiyorum. 51 anlaşma da Suriye tarafından yasal süreci tamamlanarak kemale erdi. Biz de büyük ölçüde tamamladık, ancak parlamento takvimi dolayısıyla bazı maddeler gecikti. Onları da en kısa sürede tamamlayacağımızı Suriyeli kardeşlerimize taahhüt ediyorum. Buradan bugün Suriye ve Türkiye halklarına çok daha güzel mesajlar çıkacağını, güzel haberleri onlara ileteceğimizi paylaşmak istiyorum. Türkiye-Suriye dostluğu ebediyen sürecektir. Hiçbir fitne ve dış faktör bu dostluğa halel getiremeyecektir. Bütün dünya da bu dostluğun ürettiği güzel neticeleri zamanla görecektir.'' Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Asistanı Hasan Türkmani de Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği sürecinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Toplantıda yeni işbirliği olanaklarını inceleyeceklerini kaydeden Türkmani Türkmani, ''Belki de bazı ülkeler bu işbirliğimizi kıskanıyorlar ama biz onların kıskanmasından da memnunuz''dedi.