-DAVUTOĞLU: "AVRUPA'DAKİ IRKÇILIKTAN KAYGILIYIZ" ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa'da yükselmekte olan ırkçılıktan ciddi bir şekilde kaygı duyduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal ile, Türkiye-Hollanda Konferansı dördüncü toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, konuşmasına, göreve gelmesinin ardından AB ülkeleri dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Hollanda Dışişleri Bakanı Rosenthal'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkileri "çok özel" olarak nitelendiren Davutoğlu, bu nedenle, 2008 yılında Hollanda ile konferanslar şeklinde toplantılara başladıklarını ve bugün dördüncü çalışma grubu toplantısının gerçekleştirildiğini dile getirdi. Çalışma gruplarının kültür, göç ve entegrasyon, enerji ve çevre ile terörle mücadele konularında bir araya geldiklerini kaydeden Davutoğlu, gelecek yıl Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 400. yılını kutlayacaklarını söyledi. 1612 yılından beri Türkiye ile Hollanda arasında yoğun kültürel ve kapsamlı stratejik işbirliği olduğunu ifade eden Davutoğlu, o dönmede Hollanda'nın bağımsızlık mücadelesine Türkiye'nin destek verdiğini vurguladı. Kültür çalışma grubunun iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirecek kampanya çalışması içinde olduğunu dile getiren Davutoğlu, Hollanda'da 400 bin Türk vatandaşı olduğunu ve bu sayının 300 bininin Hollanda vatandaşı olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Hollanda parlamentosunda 5 Türk kökenli milletvekili olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Ancak, Avrupa'da yükselen ırkçılıktan ciddi şekilde kaygı duyuyoruz. Birlikte göç ve entegrasyon meselelerini ele almak ve Avrupa'da yabancı düşmanlığının artmasıyla Avrupa değerlerine zarar vermesinin önüne geçmesini engellemeliyiz. Oradaki vatandaşlarımızın Türkçeyi öğrenme hakları, kültürel haklarını sürdürebilme yönünde yapılabilecek çalışmalar konusunu kendisiyle son derece samimi bir şekilde ele aldık" dedi. Türkiye ile Hollanda arasında enerji konusunda büyük bir potansiyel olduğunu da vurgulayan Davutoğlu, terörle mücadele konusunda da hem Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör sorunu hem de küresel terör konusunda birlikte tavır alma kararına vardıklarını dile getirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin "mükemmel" seyrettiğini belirten Davutoğlu, Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı ülke olduğunu ve 1894 Hollanda firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ifade etti. Görüşmede, konsolosluk ve vize konularını da ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, AB ile yürütülen vize muafiyeti konusunda Hollandalı mevkidaşını bilgilendirdiğini ve destek talep ettiğini kaydederek, Hollanda'nın AB konusunda verdiği desteğe müteşekkir olduklarını kaydetti. -HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI ROSENTHAL- Konuk Bakan Uri Rosenthal da konuşmasına, Türkiye'nin misafirperverliğini överek başladı. Türkiye'nin meşhur misafirperverliği konusundaki duyduklarının doğru olduğunu gördüğünü ifade eden Rosenthal, Türkiye'nin komşu ülkelerle "sıfrı problem" politikasını da memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Hollanda-Türkiye ilişkileri hakkında Davutoğlu'nun belirttiği noktalara katıldığını anlatan Rosenthal, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye ile ekonomik ilişkilerimizin çok daha güçlendiğini düşünüyorum. Ve bunun gelecekte de artarak devam eden bir süreç olacağına inanıyorum" dedi. Büyük şirketlerin olduğu kadar orta ölçekteki şirketlerin de yatırımlarının olduğunu kaydeden Rosenthal, Türk-Hollanda ortaklı orta ölçekli şirketlere yatırım olanağı sağlanacağını söyledi. AB'ye tam üyelik konusunda Hollanda olarak bütün aday üyeler için "katı ve adil" bir politikayı benimsediklerini dile getiren Rosenthal, "Biz bütün aday ülkelerin aynı kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini başından beri savunuyoruz. Yani katı ve adil bir değerlendirme yapılmalı ve vize konuları bu çerçevede değerlendirilmeli" diye konuştu.