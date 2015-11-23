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Davutoğlu, 29 Kasım'daki AB-Türkiye zirvesine katılacak

Brüksel’de gerçekleşecek zirvenin konusu mülteci krizi olacak

23 Kasım 2015 23:47

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 29 Kasım’da gerçekleşecek AB-Türkiye zirvesine katılacak. Brüksel’de gerçekleşecek zirvenin konusu mülteci krizi olacak. Görüş ayrılıkları nedeniyle zirvenin ertelenmesi gündeme gelmişti. 

NTV'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan üst düzey bir AB yetkilisi "Türkiye ve AB Komisyonu "müzakereleri yeniden canlandırmak ve sığınmacı akınını kontrol altına almak konusunda anlaşmaya vardı" açıklamasında bulundu. Zirveye Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı bildirildi.

 

Malta'da karar verildi

 

12 Kasım'da Malta'da sığınmacı krizini ele alan AB liderleri, bu konuda Türkiye ile bir zirve yapılmasını kararlaştırmıştı.

 

Erteleme gündeme geldi

 

Ankara ile Brüksel arasında Suriyeli sığınmacı krizinin çözümü için oluşturulan yol haritasının zamanlaması konusunda yaşanan görüş ayrılığı zirvenin ertelenmesini gündeme getirmişti.

Diplomatik kaynaklara göre, Ankara, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara çalışma izni vermesi için Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin de söz vermis oldukları mali yardıma yönelik taahütlerini yerine getirmelerini talep ediyor. 

 

Türkiye AB'den teminat bekliyor

 

Avrupa Komisyonu ile İngiltere'nın Türkiye'ye verdiği teminata karşın AB'ye üye diğer ülkeler henüz bu teminati vermedi. 

Ankara 2.5 milyon Suriyeli sığınmacının birden Türk iş piyasasına giriş yapmasının Türkiye'nin ekonomik ve istihdam dengelerini bozabileceğini dile getirirken bu sürecin ancak kademeli olarak işleyebileceğini dile getiriyor.

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