-DAVUTOĞLU: 2023'TE AB'YE ÜYE OLACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Kesinlikle 2023 yılında AB'ye üye olacağız. Aynı zamanda çevreleyen bölgede aktif temel güç olmak istiyoruz'' dedi. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere Dışişleri Bakanlığına bağlı Wilton Park düşünce kuruluşu tarafından Conrad Otel'de düzenlenen ''Günümüz Dünyasında Türkiye'nin Açılım Politikaları'' başlıklı konferansa katıldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2003 yılında komşularıyla sıfır problem ilkesini açıkladığını kaydederek, ''Bu bir slogan gibi olmuştu. Biz bunu neden deklare etmiştik? Çünkü şunu iyi biliyorduk ki eğer bir tehdit algılaması olursa, biz tehdit algılaması üzerine bir strateji geliştirmek istemiyoruz. Biz dostluk, iyi komşuluk ve komşularımızla entegrasyon bütünlüğü üzerine yeni bir bölge oluşturmak istiyoruz'' diye konuştu. Geçen ay Avrupa'da yaptığı bir konuşmadan sonra bir Ermeni parlamenterin, ''Türk-Ermeni normalleşme süreci ve ilişkileri'' hakkında bir soru sorduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi: ''Ben de bu protokollere olan yaklaşımlarımızı ve neler yapmayı planladığımızla ilgili olan soruları cevapladım. Türk dış politikasında iki grup ülke vardır. Herkes benim düşman ve dost ülkeler diyeceğimi zannetti, fakat ben 'dostlar ve potansiyel dostlar' dedim. Başka bir üçüncü kategorinin olmadığını söyledim. Bütün komşularımız dostumuz, arkadaşımız, Ermenistan potansiyel arkadaşımız. Biz zihniyet devrimi yapmak istiyoruz. Aynı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde Atatürk'ün 'yurtta sulh cihanda sulh' dediği gibi. Biz de komşularımızla sıfır problemi deklare ederken, bu yeni politik ortamda, düşman veya potansiyel düşman bir komşu istemediğimizi söyledik. Komşularla sıfır problem ilkesi Ortadoğu'daki bu dönüşüm sürecinde uygulanmalı ki yerel dönüşümler, ulus devlet arasında problem oluşturma riski olmasın.'' Davutoğlu, 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yıldönümünün kutlanacağını anımsatarak, ''Hedefimiz bölgede sadece iki ya da üç egemen devletin olması ve diğerlerinin de bunları takip etmesi değildir. Bölgede her insan eşittir, hepimiz aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. 2023 yılında, kapsamlı olarak güvenlik istikrar ve özgürlüğü bütün bölgede istiyoruz. Bu bizim gelecekteki dış politika vizyonumuzdur. 5-10 yıl öncesine kadar kimse, örneğin Türkiye ve Suriye arasındaki vizelerin kalkacağını düşünmezdi. Bir tek Türkiye ve Suriye'de değil, Sırbistan, Lübnan ve etrafımızdaki birçok ülkeyle... Neden bunu istiyoruz? Bunu, tarihi normalleştirmek için istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üye olmak istediğini vurgulayan Bakan Davutoğlu, ''Rusya'ya karşı değil ya da Ortadoğu'yu bırakarak değil. Biz Rusya ile olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ancak bu Amerika'ya karşı hareket ediyoruz demek değil ki. Biz ABD ile model bir ortak olmak istiyor ve deklare ediyoruz. Ama bu Rusya'ya karşı hareket ediyoruz demek değildir. Bizim Amerika ile model bir ortaklığımız, Rusya ile vize muafiyeti ve ekonomik entegrasyon politikamız var'' diye konuştu.