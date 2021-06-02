Davutoğlu: 128 maddelik Anayasa hazırlıyorlarmış bunlar 128’den kurtulamayacaklar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP’nin yeni anayasa çalışmasının 128 madde olduğunu açıklaması üzerine, “128 maddelik Anayasa hazırlıyorlarmış bunlar 128’den kurtulamayacaklar” sözleri ile değerlendirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Afyonkarahisar’daki Güney Beldesi’nde 6 Haziran’da yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri öncesi belde halkına seslendi. Davutoğlu özetle şunları söyledi:

"Burada iki zihniyet yarışacak"

“Bir yerel seçim, ama bu yerel seçimin önemi büyük. Burada iki zihniyet yarışacak. Bir tarafta Güney’e gelip Güney’de yapılan yerel seçimler için kibir diliyle, hadsizce, nezaketsizce tepeden bakan bir zihniyet var. Diğer taraftan da Güney’i, Afyon’u bütün Türkiye’yi, buluşturmak, barıştırmak isteyen bir zihniyet var.”

"Anadolu topraklarından Netanyahu çıkmaz"

Seçim öncesinde Afyonkarahisar’da halka seslenen eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu’nun “Türkiye'nin gözü değil, bütün dünyanın gözü Netanyahu'nun gözü bile Güney'de” sözlerini hatırlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Trump’tan ‘aptal olma’ diye mektup alan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Kendisine Netanyahu benzetmesi yapıldığında kızmıştı. Ama şimdi eski bakanını çağırsın yanına, 'Sen nasıl Güney’li kardeşlerime Netanyahu benzetmesi yaparsın' diye kulağını bir çekin bakalım. Başkasına konuşmak kolay. Bu Güney’e hakarettir. Bu Afyon’a hakarettir.

Bunlara pazar günü öyle bir ders verin ki sadece Dünya değil, bunların görmeyen gözleri, duymayan kulakları da bilsin ki Anadolu topraklarından Netanyahu dostları çıkmaz. Gideceklerini anladıkları için telaşa kapıldılar. Gideceklerini öyle anladılar ki bir anda hepsi ayağa kalktı. Üç dört Bakan geldi, Hala da gelecekler. Allah aşkına iktidardaydınız şimdiye kadar niye gelmediniz.

Milleti bölmeniz, parçalamanız bizimle sizin yollarınızın ayrılmasının sebebi budur… Hani kaçıp giden bakan vardı yok ortalıkta. Ben onurla görev yaptım, onurla ayrıldım ama bunlar ayrılınca kayboluyorlar. Bakan olsa da başkaları da."

"128 maddelik anayasa hazırlıyorlarmış bunlar 128'den kurtulamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün yaptığı açıklamaları da değerlendiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 milyon kişi bunların organize suç örgütü lideri dediği adamın kasetini dinliyor. Cumhurbaşkanı sanki hiçbir şey yokmuş gibi başka işlerden bahsediyor. 128 milyar dolar nerede? diye soruyoruz, bakan yok değil mi. Ama dün Cumhurbaşkanı 128 ile ilgili bir şey söyledi dikkat ettiniz mi? 128 maddelik Anayasa hazırlıyorlarmış bunlar 128’den kurtulamayacaklar."

Erdoğan ne söylemişti?

Anayasa çalışmaları konusunda bilgi veren Erdoğan "Şahsım ve heyetimle birlikte Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz" demişti.