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Dünya
Deutsche Welle

Davutoğlu 11 milletvekiline bakanlık teklif etti

Bakanlar Kurulu'nu kurmakla görevlendirilen Başbakan Ahmet Davutoğu, 11 milletvekiline geçici seçim hükümetinde yer almaları için teklif götürdü.

26 Ağustos 2015 22:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar Kurulunu
kurmak üzere görevlendirilen Ahmet Davutoğlu siyasi partilere bakanlık
teklifinde bulundu. Buna göre CHP'den 5, MHP ve HDP'den de 3'er
milletvekiline mektup gönderildi.
Davutoğlu'nun milletvekillerine yazdığı mektupta, "25.08 2015 tarihinde,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar
Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici
Bakanlar Kurulu üyeliği için şahsınıza, bakanlık teklif ediyorum. Bakanlık
görevini kabul etmemeniz halinde, yerinize bağımsızlardan atama
yapılacağından geçici Bakanlar Kurulunun kurulması için öngörülen anayasal
süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin teklife, 27/08/2015 tarihi saat
18.00'e kadar yazılı yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim" denildi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP'den Antalya milletvekili
Deniz Baykal,
İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, Ankara
Milletvekili Gülsün Bilgehan,
İstanbul milletvekili İlhan Kesici, Ankara milletvekili
Tekin Bingöl'e, HDP'den
İstanbul milletvekili Levent Tüzel, İzmir milletvekili Müslüm Doğan, Kocaeli
milletvekili Ali Haydar Konca'ya, MHP'den ise İzmir milletvekili Ahmet Kenan
Tanrıkulu, Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş, İstanbul milletvekili
Meral
Akşener'e, bakanlık teklifinde bulunduğu bildirildi.
CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl, CHP Ankara milletvekili Gülsün
Bilgehan ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak‘ın,
Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun bakanlık teklifini reddettiği belirtildi.
Bakanlık teklif edilen MHP İzmir milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, teklifi
kabul etmediğini, tepki olarak MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden
istifa ettiğini bildirirken, MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener'in de
Davutoğlu'nun teklifini kabul etmediği kaydedildi. MHP'den teklif götürülen bir
başka isim olan Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş'in
ise Davutoğlu'nun teklifini
kabul ettiği ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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