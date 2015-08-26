Davutoğlu 11 milletvekiline bakanlık teklif etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar Kurulunu

kurmak üzere görevlendirilen Ahmet Davutoğlu siyasi partilere bakanlık

teklifinde bulundu. Buna göre CHP'den 5, MHP ve HDP'den de 3'er

milletvekiline mektup gönderildi.

Davutoğlu'nun milletvekillerine yazdığı mektupta, "25.08 2015 tarihinde,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar

Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici

Bakanlar Kurulu üyeliği için şahsınıza, bakanlık teklif ediyorum. Bakanlık

görevini kabul etmemeniz halinde, yerinize bağımsızlardan atama

yapılacağından geçici Bakanlar Kurulunun kurulması için öngörülen anayasal

süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin teklife, 27/08/2015 tarihi saat

18.00'e kadar yazılı yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim" denildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP'den Antalya milletvekili

Deniz Baykal,

İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, Ankara

Milletvekili Gülsün Bilgehan,

İstanbul milletvekili İlhan Kesici, Ankara milletvekili

Tekin Bingöl'e, HDP'den

İstanbul milletvekili Levent Tüzel, İzmir milletvekili Müslüm Doğan, Kocaeli

milletvekili Ali Haydar Konca'ya, MHP'den ise İzmir milletvekili Ahmet Kenan

Tanrıkulu, Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş, İstanbul milletvekili

Meral

Akşener'e, bakanlık teklifinde bulunduğu bildirildi.

CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl, CHP Ankara milletvekili Gülsün

Bilgehan ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak‘ın,

Başbakan Ahmet

Davutoğlu'nun bakanlık teklifini reddettiği belirtildi.

Bakanlık teklif edilen MHP İzmir milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, teklifi

kabul etmediğini, tepki olarak MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden

istifa ettiğini bildirirken, MHP İstanbul milletvekili Meral Akşener'in de

Davutoğlu'nun teklifini kabul etmediği kaydedildi. MHP'den teklif götürülen bir

başka isim olan Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş'in

ise Davutoğlu'nun teklifini

kabul ettiği ifade edildi.

