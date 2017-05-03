Davut Güloğlu, Sıla'ya kullandığı cümleyi böyle savundu: Vatan hainlerine söyledim...

Müzisyen Sıla Gençoğlu'nun kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtığı şarkıcı Davut Güloğlu, hakkında verilen adli para cezası kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Güloğlu, "Bana herhangi bir resmî yazı yazmadan haklarımı bana kullandırmayan, tarafsızlığına gölge düşürdüğünü düşündüğümüz sayın mahkeme hâkimini önce Allah'a, üst mahkemeye sonra Hakimler ve savcılar yüksek Kuruluna havale edeceğim" dedi. Güloğlu kullandığı ifadeleri de “15 temmuz Yenikapı ruhuna şov diyen Sıla Gençoğlu hakkında verdiğim röportajımdan sonra vatan hainlerine söyledim ve ülkesine hizmet etmeyen vatan hainlerine söylemeye devam edeceğim” sözleriyle savundu.

Davut Güloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"MHP'siyle CHP'siyle ve Ak Parti'siyle Türk milletinin oluşturduğu 15 temmuz Yenikapı ruhuna şov diyen Sıla Gençoğlu hakkında verdiğim röportajımdan sonra vatan hainlerine söyledim ve ülkesine hizmet etmeyen vatan hainlerine söylemeye devam edeceğim. Kaba cümleyi üzerine alıp kendisinin 15 Temmuz ruhuna yaptığı nezaketsizliğin, saygısızlığın, hatta aşağılamanın üzerini örtmeye çalışan Sıla Gençoğlu'nun amacına tarafsız olması gereken sayın mahkeme, maalesef hizmet etmiştir.

Yargılama sırasında savunma hakkımızı kısıtlayan, Sıla Gençoğlu tarafının tamamen gerçeğe aykırı beyanlarına dayanarak hakimin reddi talebimizin reddedilmesini isteyen sayın mahkeme hakimi Ahmet Duymaz, yine adil yargılanma hakkımızı yok sayarak bizim olmadığımız ortamda bize haklarımız kullandırılmadan, haksız ve hukuksuz kararını vermiştir. Avukatım Emrullah Gözcü ile hakimin bu davadan alınması gerektiği konusunda yaptığımız başvurunun ne kadar haklı olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Mahkemenin cep telefonu mesajıyla iş ve işlem yaptığı nerede görülmüştür. Bana herhangi bir resmi yazı yazmadan haklarımı bana kullandırmayan, tarafsızlığına gölge düşürdüğünü düşündüğümüz sayın mahkeme hakimini önce Allah'a, üst mahkemeye, sonra Hakimler ve savcılar yüksek Kuruluna havale edeceğim."

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı.

Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Davut Güloğlu'nun avukatı, mahkeme hakimi ile yaşadığı tartışmanın ardından davadan çekilmişti. Bugün yapılan duruşmada mahkeme hakimi, Güloğlu hakkında Sıla Gençoğlu'na yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı, "Basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, 8 bin 400 TL olarak adli para cezasına çevirdiği cezanın 12 taksitte ödenmesine hükmetti.