Davullu, zurnalı, halaylı düğün; gelin, damat ve aileleri dahil 70 kişi Koronavirüs'e yakalandı

Berlin’de yaklaşık 1000 kişinin katıldığı düğünde, gelin-damat ve aileleri dahil 70 kişinin Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Berlin’in Spandau semtinde 2 Ekim Cuma akşamı yapılan ve kurallar gereği 50 kişiyle sınırlı olması gereken Türk düğününe yaklaşık 1000 kişi katılınca, gelin ve damat dahil çok sayıda davetliye Koronavirüs bulaştı.

Kurallara uyulmadı

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre Gelinin annesinin de aralarında bulunduğu bazı vakaların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Düğünde koronavirüs ile mücadele için uyulması zorunlu kuralların tümü hiçe sayıldı. Sosyal mesafe korunmadı, maske takılmadı ve hijyen kurallarına uyulmadı. Pistte kalabalık halinde halay da çekilince virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarıldı.

En az 70 kişiye bulaştı

Düğüne katılan ve hem kendisinin hem de kızının testi pozitif çıkan R.Y. “Salonda en az 1000 kişi vardı. Hiçbir şekilde kurallara uyulmadı. Maske takılmadığı gibi hijyen kuralları da hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralına da kimse uymadı, zaten istese de uyamazdı. Çünkü salondaki tüm masalar doluydu. Davul zurna çalınca herkes halaya kalktı. Kızım ve ben koronaya yakalandık. Düğüne katılanlar arasında yaklaşık 70 kişi korona pozitif” dedi. Daha önceleri Berlin’de tespit edilen vaka sayısı 200’ün altında seyrederken, düğünü izleyen günlerde günlük vaka sayısı 400’ün üzerine çıktı.