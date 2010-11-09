Davulcu ve zurnacı vergi mağduru oldu

T24

Meclis gündeminde

Düğünlerde davul-zurna çalanlar, ‘’Profesyonel müzisyen” kabul edilerek, vergi basamakları yükseltildi. CHP Muğla milletvekili Fevzi Topuz, 5 yıldızlı otellerdeki piyanist şantörlerle aynı kategoriye sokulan çalgıcıların feryadını, Meclis’e taşıdı.Muğla’nın köylerinde yaşayan ve yaz aylarında düğünlerde davul zurna çalarak bahşişle yaşamını sürdüren yaklaşık 2 bin Roman vatandaş, vergi şoku yaşıyor. Çalgıcıların daha önce basit usulden vergi verdiğini belirten CHP milletvekili Topuz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:‘’Bu mükelleflerin kategorisi profesyonel müzisyen olarak değiştirildi. Maliye şimdi, geçmiş yılların vergisini de istiyor. Muğla’da 2 bin kişi, buradan ekmek yiyor. Yazın 4 ay davul zurna çalar, 20-25 düğünden aldığı bahşişle yaşar. 8 ay da çevre köylerde zeytin, tütün, pamuk toplayıp hayatını sürdürmeye çalışır. Bu vatandaşlardan, 5 yıldızlı oteldeki piyanist gibi aynı vergi isteniyor”Milas Yöresi Davul Zurna ve Roman Kültürü ile Muğla Zeybek Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dursun Girgin de, davul-zurnacıların maddi durumunun iyi olmadığını ve geçimini devletten aldığı yardımla sürdürdüğünü belirtti.Zurnacıların vergi yükünü kaldıramayacağını vurgulayan Girgin, “Davulcu ve zurnacıları, lüks otellerde çalan piyanistlerle aynı kategoriye aldılar. Onlar,12 ay sürekli çalışıyor. Davul ve zurnacı arkadaşlarımız ise yılda 4 ay zar zor iş yapıyor. Bu büyük bir adaletsizlik” dedi.CHP’li Topuz, davul zurnacıların sorunlarına ilişkin, soru önergesi de hazırladı ve mağduriyetlerine çözüm getirilmesini istedi. Topuz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Davul-zurna çalarak yaşamlarını sürdüren köylü vatandaşların, mükelleflikleri basit usulden neden müzisyene çevrilmiştir.? Davul zurnacı ile profesyonel müzik yapanların eşdeğer tutulması roman kültürünü yaşatan bu insanlara haksızlık değil midir? Bu insanların vergiden muaf tutulması düşünülmekte midir?’’ sorularını yöneltti.