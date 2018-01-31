Davraz'da sömestir tatili yoğunluğu

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da bulunan Davraz Kayak Merkezi\'ndeki 2 otelin doluluk oranı, sömestir tatili dolayısıyla yüzde 90\'ı aştı. Yabancı turistlerin de akın ettiği merkezde, telesiyejler önünde uzun kuyruklar oluştu.

\'Akdeniz\'in incisi\' 2635 rakımlı Davraz Dağı\'ndaki Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye\'nin birçok kentinin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden bu sezon kayak merkezine yoğun ilgi oldu. Davraz Kayak Merkezi, çığ ve kaybolma tehlikesi olmayan, hem Alp hem de kuzey disiplini kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olarak gösteriliyor. Davraz Kayak Merkezi\'nde 122 oda 280 yatak kapasiteli ve 17 oda 55 yatak kapasiteli 2 otelin doluluk oranı ise yüzde 90\'ı aştı. Sömestir tatili dolayısıyla Davraz Kayak Merkezi\'nde yoğunluk yaşanırken, saatte 1000 kişi taşıma kapasiteli telesiyejler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Profesyonel kayakçıların yanı sıra Davraz\'a günübirlik gelen yerli ve yabancı turistler, telesiyej önünde kuyruk olunca kızaklarla kaymayı tercih etti. Kızaklı kayak yapılabilen bölümde, yüzlerce kişi kaydı.

Isparta\'ya 26 kilometre uzaklıktaki Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü\'ne 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kayak yapanların Eğirdir Gölü\'nün manzarasını da gördüğü kayak merkezinde, saatte 1000 kişi taşıma kapasiteli 3 telesiyej ve T-Bar tesisi yer alıyor. Kayak merkezinde, ayrıca kuzey ve Alp disiplini kayağı, tur kayağı, snowboard, dağcılık, botanik gözlemcilik, yamaç paraşütü ve trekking yapma imkanı bulunuyor. Antalya\'ya 154, Ankara\'ya 452, İzmir\'e 420 ve İstanbul\'a 643 kilometre uzaklıktaki Davraz, Süleyman Demirel Havalimanı\'na ise 58 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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