Davos'u Erdoğan'a getiriyor



T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşmek için önceki gün Türkiye’ye gelen, İsviçre’deki ünlü Davos zirvesini düzenleyen Dünya Ekonomi Forumu İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab da

iftara katıldı.





.

Başbakan Schwab’ı önceki gün İstanbul’daki ofisinde kabul etmişti. Schwab’ın Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın bulunduğu masaya oturması için masa düzeni değiştirilirken, Schwab’ın yakın arkadaşı Cüneyd Zapsu da bu masaya geçti.





Schwab’ın iftara katılma sürecini sorduğum Egemen Bağış şunları söyledi: “Türkiye’de, kuzeyle güney, doğuyla batının buluşacağı bir zirve düzenlemek istiyorlar. Böyle bir toplantı için Başbakan’dan izin almak istediler. Yaptıkları görüşmede bunun için Başbakan’dan destek istediler. Başbakan, ‘Biz memnun oluruz. Siz AB Bakanımız Egemen Bağış ve yakın arkadaşınız Cüneyd Zapsu ile bir çalışma yapın, sonra yine değerlendiririz’ dedi.”





Schwab, “Somali ziyaretinizi yakından takip ettik. Dünyaya bir cesaret örneği oldunuz” dediği Başbakan’ın iftar davetini, “Ramazan’da bir iftar tecrübesi yaşamaktan onur duyarım” sözleriyle kabul etti.





Schwab Davos’taki ‘One minute’ sözüyle tarihe geçen diyaloglar nedeniyle üzüntülerini yinelerken Erdoğan’ı seçimdeki büyük başarısı ve olumsuz küresel koşullara karşın büyüyen Türk ekonomisi nedeniyle tebrik etti. Başbakan, Schwab’a Somali gözlemlerini aktarırken, Avrupa’nın Somali’ye daha duyarlı olması gerektiği uyarısında bulundu.



