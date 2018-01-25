Davos'ta protestolar devam ediyor: Dünya borç batağı içinde!

Uluslararası Finans Enstitüsü’ne göre (IIF) küresel borç yükü 2017’nin 3. çeyreğinde rekor yüksek seviye olan 233 trilyon dolara ulaştı. Kurum, 2017’nin ilk 9 ayında 2016 sonuna kıyasla borçların 16 trilyon dolar arttığını açıklamıştı. JP Morgan Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İsrail Merkez Bankası Başkanı Jacob Frenkel, Davos’ta yaptığı konuşmasında dünyada artan borç oranlarının yarattığı riske dikkat çekti. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na ABD Başkanı Trump'ın katılımına tepki gösteren vatandaşlar sokakta protestolara devam etti.

Başlıca sorunun yüksek seviyedeki küresel borç olduğuna değinen Frenkel, fazla borç alımının her zaman problem yaratmasından dolayı endişeli olduğunu aktardı. 2017’de, dünyanın her bölgesinde daha iyi ekonomik performansların sergilenmesine karşın yine de endişe duyulacak konuların devam ettiğini belirten Frenkel, “Esas zorlu taraf ise, dünya çapında gelişmeye devam eden ekonomilerin büyümesinin daha fazla borçluluğa değil, gerçek yatırım aktivitelerine dayandırarak yapıldığından emin olunması. Çünkü borçların piyasalar üzerindeki etkisinin gerektiği biçimde fiyatlanmaması, geçmiş krizlerde etkili olmuştu” dedi.

Kur savaşı bitsin

“Yine de dünya ekonomisinin görünümü konusunda iyimserim yanlış anlaşılmak istemem” diyen Frenkel’in dikkat çektiği bir diğer konu ise döviz kurları oldu. Kur savaşlarının ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini, bu durumun küresel ekonomiye ciddi zararlar verebileceğini vurgulayan Frenkel, “Döviz kurları büyümeyi yaratan bir araç değildir, büyümeyi yaratan üretkenlik ve yatırımlardır” diye konuştu.