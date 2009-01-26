Davos'ta havyar yok peynir var!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 40'dan fazla devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bu hafta Davos'a yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu Toplantılarında küresel kriz nedeniyle masraflar kısıldı. Bu yıl katılımcılar, havyar ve ıstakoz yerine peynir ve jambon yiyecek.



Birçok ülkede büyük sıkıntı yaratan küresel kriz, Çarşamba günü başlayacak olan Davos toplantılarının gündeminde ana konuyu oluşturacak ancak kriz, Davos'da başka yönleriyle de kendini hissettirecek.



Nitekim, Alman yayın kurumu Deutsche Welle, İsviçre'nin küçük kasabası Davos, tarihinin en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacağına dikkat çekerken, "Görüşmeler sırasında devam eden esaslı partileriyle ünlü bir organizasyonun bu yılın menüsünün geçen yıllara oranla biraz farklı olacağına" dikkat çekerek, "Havyar ve ıstakoz yerine, jambon ve peynir; özel davetler için Dom Perignon yerine daha ucuz bir şampanya, diğer buluşmalarda ise sadece beyaz şarap..." dedi.



1 Şubat'ta sona erecek olan Davos toplantılarında bu yıl 96 ülkeden aralarında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, siyasetçi, işadamları ve uzmanlarının da yer aldığı binlerce katılımcı yer alacak.

