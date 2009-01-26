T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Davos'ta havyar yok peynir var!

Davos'a yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu Toplantılarında küresel kriz nedeniyle masraflar kısıldı.

26 Ocak 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 40'dan fazla devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bu hafta Davos'a yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu Toplantılarında küresel kriz nedeniyle masraflar kısıldı. Bu yıl katılımcılar, havyar ve ıstakoz yerine peynir ve jambon yiyecek.

Birçok ülkede büyük sıkıntı yaratan küresel kriz, Çarşamba günü başlayacak olan Davos toplantılarının gündeminde ana konuyu oluşturacak ancak kriz, Davos'da başka yönleriyle de kendini hissettirecek.

Nitekim, Alman yayın kurumu Deutsche Welle, İsviçre'nin küçük kasabası Davos, tarihinin en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacağına dikkat çekerken, "Görüşmeler sırasında devam eden esaslı partileriyle ünlü bir organizasyonun bu yılın menüsünün geçen yıllara oranla biraz farklı olacağına" dikkat çekerek, "Havyar ve ıstakoz yerine, jambon ve peynir; özel davetler için Dom Perignon yerine daha ucuz bir şampanya, diğer buluşmalarda ise sadece beyaz şarap..." dedi.

1 Şubat'ta sona erecek olan Davos toplantılarında bu yıl 96 ülkeden aralarında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, siyasetçi, işadamları ve uzmanlarının da yer aldığı binlerce katılımcı yer alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24