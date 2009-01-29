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Ekonomi

Davos'ta gece yarısı zirvesi

Başbakan ile IMF Başkan Yardımcısı Lipsky 2 saat süren gece yarısı zirvesi yaptı. Erdoğan’dan açıklama bekleniyor

29 Ocak 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky ile Davos’ta görüştü. Davos’ta Belvedere Oteli’nde gerçekleşen 2 saatlik görüşmenin ardından Erdoğan’ın görüşmeye ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor. 

IMF görüşmelerinin perde arkasında neler oluyor?

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky görüşmesinin olumlu geçtiğini belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sabah bir değerlendirme yapacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan ile IMF Başkan Yardımcısı Lipsky’nin Belvedere Otelinde yaptığı görüşmenin ardından Devlet Bakanı Mehmet Şimşek de, Lipsky ile bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, “görüşme olumlu geçti, başbakan bugün görüşmeyi değerlendirecek” dedi.

IMF başkan yardımcısı Lipsky de, “çok kapsamlı bir görüşme yaptık, görüşmelere 10 gün ara verdik” diye konuştu.

Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu için geldiği Davos’ta Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Hollanda Başbakanı Jan Peter Balkenende ile yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, IMF ile yürütülen görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, “Sorunsuz görüşme olmaz. Sorunla başlar, sorunsuz biter” dedi.

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