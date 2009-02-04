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Dünya

Davos'ta 'Doing an Erdoğan'* modası doğdu

İngiliz The Economist dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Davos’tan sonra bir “en”ler değerlendirmesi yaptı.

04 Şubat 2009 02:00

İngiliz The Economist dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Davos’tan sonra bir “en”ler değerlendirmesi yaptı.

Esprili bir dille yapılan bu geleneksel değerlendirmede yılın “En İyi Partisi”nden “En İyi Esprisi”ne, “En Kötü Kitabı”ndan “En İyi Sloganı”na kadar seçimler yapılıyor ve bunların nedenleri sayılıyor. İşte bu değerlendirmeler çerçevesinde bu yıl Erdoğan hakkındaki bir söz de Davos’ta “Yılın En İyi Sloganı” seçildi. 

Davos karikatürlere böyle yansıdı - FOTOGALERİ

Erdoğan’ın Davos’ta salonu terk edip uçağa atlayarak dosdoğru ülkesine dönmesinin Davos konuklarının, kulislerde biraz da dalga geçilerek birbirlerine “Erdoğanlık yapıyor” (Doing an Erdoğan) dediğini yazan dergi, bu sözü “Davos’un En İyi Sloganı” seçti.

The Economist ayrıca diğer “En”leri seçti. Buna göre Davos’ta bu yılın “En Gözde Ünlü”sü, buraya her yıl katılan Bono ya da Branelina değil, Çinli film yıldızı Jet Lee oldu.

“En İyi Parti” Google’ın Belvedere Oteli’nde düzenlediği parti olurken, “İzlanda’nın başkenti neresi? Cevap: Yaklaşık iki krona” esprisi “En İyi Espri”, halkla ilişkiler firması Edelman tarafından 20 ülkede yapılan araştırmada özel şirketlere güvenin tarihin en düşük seviyesine inmesi “Yılın En Endişe Verici İstatistiği” seçildi.

Pek yakında yeni işletim sistemi “G-drive”ı çıkartmaya hazırlanan Google’ın Microsoft’u piyasadan sileceği iddiası da “Yılın En Can Sıkıcı Spekülasyonu” seçildi.

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