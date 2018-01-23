Davos/Schwab: Dünyanın parasal genişlemenin ardından “sosyal genişlemeye” ihtiyacı var

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ocak (DHA) – İsviçre\'nin Davos kasabasında bugün başlayan ve dört gün sürecek olan 48. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) açılış gününde konuşan WEF Kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, 2018 Davos zirvesi katılımcılarına, dünyanın 10 yıl süren parasal genişlemenin ardından “sosyal genişlemeye” ihtiyacı olduğu mesajını verdi.

Parasal genişlemenin 2008’den bu yana zor durumdaki ülkelerin uyum sağlamasına ve büyümesini toparlamasına yardımcı olduğunu vurgulayan Schwab, “Bence bugün dönüşen bir dünyanın gerçekleriyle mücadele eden toplumlar için “sosyal genişleme” de diyebileceğimiz yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacımız var” dedi.

Küresel krizin üzerinden 10 yıl geçtiğini ve küresel ekonominin yeniden güçlü ekonomik büyümeye döndüğünü belirten Schwab, “Ancak, yine de sosyal bir krizin içindeyiz ve hiç kuşkusuz parçalanmış bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal uyuşmayı sağlamadan kaydedilen büyümenin sürdürülebilir olmadığını unutmamalıyız” dedi.

Schwab, 10 yıl önce hükümetlerin ve finans kuruluşlarının bir araya gelerek kriz için aldığı önlemlerin şimdi de toplumun temellerini yeniden inşa etmek için alınması gerektiğini belirtti.

Birçok ülkeye fayda sağlayan toplum sözleşmesinin zarar gördüğünü ve bozulduğunu vurgulayan Schwab, “Artık birçok insan bu sözleşmeyi iş dünyasının kazandığı ve herşeyi alıp götürdüğü bir ‘toplum karşıtı sözleşme’ olarak görüyor” dedi.

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu toplumsal krize tepki olarak iş dünyasının sorumluluk alması ve öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Schwab, Papa Francis’in şu sözlerini hatırlattı: “İş dünyasının üretkenliğin kalitesini artırarak, yeni istihdam yaratarak, iş hukukuna saygı duyarak, kamu ve özel sektörde yolsuzlukla mücadele edip sosyal adaleti sağlayarak, kârı adil ve hakkaniyetli dağıtarak sosyal anlamda ciddi değişiklikler yapabilecek İnanılmaz bir potansiyeli var.” (Fotoğraflı)