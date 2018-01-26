Davos Zirvesi'nde üçüncü gün | işte liderlerin öne çıkan açıklamaları

70'e yakın ülkeden liderleri, iş insanlarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren Davos Zirvesi'nde üçüncü güne girildi. Zirvede konuşma yapan liderlerin öne çıkan açıklamalarını derleyen Dünya gazetesinin haberine göre, "Davos Zirvesi, salı günü tümü kadın olan eş başkanların eşitliğe vurgu yaptıkları basın toplantısıyla başladı.

Bu yıl Davos'a başkanlık yapan isimler şöyle:

Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, CERN Genel Sekreteri Fabiola Gianotti, Fransız enerji şirketi ENGIE CEO'su Isabelle Kocher, IMF Başkanı Christine Lagarde, IBM Başkanı Ginni Rometty, Hindistan'daki Mann Deshi Vakfı'nın Kurucusu Chetna Sinha ve Norveç Başbakanı Erna Solberg.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 1997'deki teması 'Birbirine bağlı bir toplum yaratmak' idi. Bugün dünya birbirine bağlı olmakla kalmıyor; artık yapay zekanın, büyük verinin ve robotların dünyasında yaşıyoruz" dedi. Modi, korumacı ekonomi politikaların devam ettiğini ve küreselleşmenin parıltısını kaybetmeye başladığını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, günümüz küresel yapısı içerisinde bütün unsurların birbirlerine bağlı olduğunu belirterek, sistemin eksiklerinin giderilmesi için ortak çalışılmasının gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel sorunlarla mücadelede inovasyonu ve insan sermayesini ekonominin merkezine koyacaklarını belirtti ve “İnsan sermayesi çok önemli: Daha az silaha daha fazla beyine ihtiyacımız var” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Davos Zirvesi’nde korumacılığın dünyanın sorunlarını çözemeyeceğini söyledi ve “birçok ülkede kutuplaşmanın arttığına” dikkat çekerek, popülizmin yükselişi konusunda politika yapıcıları uyardı.

ABD Hazine Bakanı Stephen Mnuchin, Donald Trump yönetiminin ilk yılındaki en büyük başarının ABD'deki vergi reformu ve vergi kesintileri olduğunu belirtti. Mnuchin ayrıca, "Kısa vadede doların nerede olduğundan endişeli değilim, dolar konusunda tutarlıyız. Uzun vadede doların seviyesi ABD ekonomisinin gücünü yansıtıyor" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May: İngiltere Brexit'ten sonra da serbest ticareti savunmaya devam edecek. Serbest ticaretin sağladığı faydaların adil bir şekilde paylaşılmadığına dair geçen yıl uyarıda bulunmuştum. Bu yıl bu alanda bir iyimserlik var. Küresel büyüme güçleniyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde, doların güçlenmesini beklediğini söyledi. "Doların değeri piyasa tarafından belirleniyor" diyen Lagarde, "ABD'nin vergi reformu muhtemelen doların güçlenmesine neden olacak" şeklinde konuştu.

Davos'ta konuşan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, “Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak” panelinde Suriye mülteci krizi ile ilgili sorunların çözümünde en etkili aracın dijital dünyanın sunduğu imkanlar olduğunu söyledi.

Zimbabve'nin yeni Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkenin ekonomisini düzeltme sözü vererek yatırımcıları ülkeye davet etti.

İspanya Kralı 6. Felipe, Katalonya krizi nedeniyle yatırım dünyasında İspanya'ya yönelik şüphelerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, iş hayatında cinsiyet eşitliğine vurgu yaptığı konuşmasında, "Daha fazla kadının istihdam edilmesi temel bir gerekliliktir. Bu sadece doğru olduğu için değil, hoş bir davranış olduğu için de takdir edilmeli" dedi.

Davos'taki bir oturumda konuşan ünlü oyuncu Cate Blanchett, dünyaya sığınmacılara daha fazla kucak açma çağrısı yaparak "Yaşananlar utanç verici. Bu insanlar ülkelerinden kaçmak zorunda ve basında yanlış şekilde yansıtılıyorlar" ifadelerini kullandı.