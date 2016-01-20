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Davos Zirvesi başlıyor; Türkiye-İsrail ilişkileri ve Kıbrıs sorununda milat olabilir

Türkiye İsrail ilişkileri Rusya’yla yaşanan uçak krizi sonrasında normalleşme evresine girmişti

20 Ocak 2016 15:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2009’da Başbakan’ken İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’e yaptığı ‘one minute’ çıkışıyla hatırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun 2016 yılı görüşmeleri bugün başlıyor.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu görüşmelerine Türkiye’yi temsil etmek için Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ona eşlik eden eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gitti.

40 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra ekonomi dünyasının önde gelen isimleri ve bilim insanları olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi katılacağı zirve, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauch ve Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab'ın konuşmalarıyla açılacak. 

 

İsrail'le ilişkiler merakla bekleniyor

 

2009’da Davos'ta İsrail’le gerilen ilişkilerin Türkiye’nin Rusya’yla yaşadığı uçak krizi nedeniyle İsrail’le yakınlaşmasının ardından normalleşme evresine girmişti. Tarafların zirvede birbirine karşı takınacağı tutum merakla bekleniyor. 

 

Kıbrıs sorununda milat olabilir

 

Öte yandan Davos Zirvesi, Kıbrıs sorunu açısından da bir milat olabilir. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bugün “Kıbrıs’ın birleşmesi” başlıklı konferansta bir araya gelecek. 

Görüşmeden önce Başbakan Ahmet Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Akıncı ve Davutoğlu, konferans öncesi yaptıkları görüşmede fikir alışverişinde bulundu.

 

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