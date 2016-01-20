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Ekonomi
Deutsche Welle

Davos zirvesi başlıyor

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 46'ncı kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu başlıyor. Forumun açılışını Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck yapacak.

20 Ocak 2016 11:17


46'ncı Dünya Ekonomik Forumu’na yaklaşık 40 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra ekonomi dünyasının önde gelen isimleri ve bilim insanları olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi katılacak. Dört gün sürecek olan zirvede, son döneme damgasını vuran Avrupa'daki sığınmacı krizi, terörle mücadele, düşen petrol fiyatları ve iklim değişikliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Forum, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauch ve Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab'ın öğleden önce yapacağı konuşmalarla başlayacak.

Ürdün'e ticari kolaylıklar

İngiltere Başbakanı David Cameron, Davos zirvesi öncesi yaptığı açıklamada çok sayıda Suriyeli mülteci kabul eden Ürdün'ün AB tarafından daha güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti. Cameron, "Düzenlemelerin değiştirilmesi üzerinde kısa bir süre içinde uzlaşmaya varmalıyız, böylelikle Ürdün ihracatını artırabilir ve yeni istihdam alanları yaratabilir" dedi. Cameron, bölgedeki insanlara oldukları yerlerde daha fazla perspektif sunulması halinde Avrupa'ya gelme ihtimallerinin azalacağını kaydetti. Cameron'un söz konusu öneriyi Davos'ta gündeme getirmesi bekleniyor.

Ürdün hükümetinin verdiği bilgilere göre, ülkede 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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