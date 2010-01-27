Davos zirvesi başladı

T24 - Dünya Ekonomi Forumu'nun (Davos Zirvesi) 40. yıl toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.





Gündem konusu, küresel ekonomik krizin verdiği zararın ve bu zararın telafi yollarının aranacağı ''Dünyanın Durumunu İyileştirme: Yeniden Düşünme, Yeniden Tasarlama, Yeniden İnşa Etme'' olarak belirlenen toplantının, panelleri de başladı. Zirvenin resmi açılışı ise bu akşam yapılacak.



Toplantının sabah gerçekleştirilen paneline katılan ve küresel krizi tahmin etmekle tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, yaptığı konuşmada, küresel toparlanmanın yavaş olacağını, küresel ekonomideki büyümenin kriz öncesi döneme göre daha düşük seyredeceğini belirtti.



İstihdam piyasasındaki zayıf konumun devam edeceğini kaydeden Roubini, ABD Başkanı Barack Obama'nın bankacılıkla ilgili aldığı önlemlerin doğru olduğunu ancak ticari ve yatırım bankalarının kesin sınırlarla ayrılması gerektiğini vurguladı.



Küresel ekonomideki dengesizliğin de ekonomideki toparlanmayı olumsuz etkilediğini kaydeden Roubini, yükselen piyasaların gelişmiş ülkelere göre daha hızlı bir büyüme içinde olacağını ifade etti.



Küresel ekonomideki toparlanmada Çin'in tek başına yeterli olamayacağının da altını çizen Roubini, Çin'in ekonomisini soğutmaya yönelik önlemlerin küresel toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğini de anlattı.





Durmuş yılmaz da katılıyor



Davos çerçevesinde, dünyada konusunda uzman 1000'den fazla uzmanın 70 komisyonda görev aldığı belirtilirken, bu uzmanlar toplantılarda ''dünyanın durumu''nu ele alacak.



31 Ocak tarihine kadar sürecek olan ve 90 ülkeden 2.500'ü aşkın kişinin katıldığı zirvede, ele alınacak konu başlıkları arasında, ''ekonomik ve sosyal refah, küresel riskleri azaltma ve sistemik sorunlara yönelme, sürdürülebilirliğin sağlanması, değerler çerçevesi oluşturmak, etkin kurumları inşa etmek'' bulunuyor.



Zirveye Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da katılıyor.





Davos'un polis şefi ölü bulundu



Her yıl dünyanın önde gelen liderlerini bir araya getiren İsviçre'nin Davos kasabasının polis şefi ölü bulundu. Yetkililer, bugün başlayan zirveden bir gün önce ölü bulunan polis şefinin intihar etmiş olma olasılığının yüksek olduğunu bildirdi.



BBC'nin haberine göre, 26 yıldır İsviçre’nin Davos kasabasının güvenliğinden sorumlu olan 61 yaşındaki Markus Reinhardt, toplantıların başlamasından bir gün önce otel odasında ölü bulundu.



AFP haber ajansına konuşan bir polis yetkilisi, Reinhardt'ın ölümünü "bir insanlık trajedisi" olarak değerlendirdi. Yetkili, ilk incelemelere göre ölüm nedeninin intihar olduğunu düşündüklerini belirtirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.



Renhardt’ın esrarengiz ölümü üzerine, bu yıl Davos’un güvenliğini Polis Yüzbaşı Marcus Suter'in sağlayacağı bildirildi.



1984 yılında Davos polis şefliğine getirilen Reinhardt, Davos toplantılarının güvenliğinden de sorumluydu. Geçtiğimiz yıl Davos polis şefi olarak 25. yılını doldurması nedeniyle kendisiyle yapılan bir röportajda Reinhardt, başarısının sırrını soran gazeteciye, “İyi bir güvenlik planı ne kadar gizliyse o kadar başarılıdır” diye cevap vermişti.





40’ıncı yılını kutlayan Davos, bu sene ‘çevreci’ bir kimliğe büründü



Her yıl, siyaset ve iş dünyası liderlerinin kullandığı limuzinlerin ve ciplerin geçit törenine sahne olan Davos, ‘çevreci kaygılarla’ bu yıl buna kısıtlama getirdi. Kısıtlama, kilometre başına 230 gramdan fazla karbondioksit üreten veya 100 kilometrede 9 litreden çok benzin harcayan araçları kapsıyor. Ancak birçok çevreci kuruluş bunun göstermelik olduğu yorumunu yapıyor.



Çevre örgütü Greenpeace’in İsviçre sorumlusu Bruno Heinzer, “Davos’ta dünyayı kurtarmak için bir araya gelmiyorlar. Kendi işlerini kurtarmak için toplanıyorlar. İklim değişikliğine karşı atılacak adımlar sınırlı olacak. Sadece iyi bir imaj oluşturmak istiyorlar” dedi.





Türkiye’yi Durmuş Yılmaz temsil ediyor



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın katılmadığı Davos toplantılarına bu yıl Müslüman dünyadan ilginin büyük olduğu belirtildi. Davos’un bu yılki katılımcıları arasında Filistin Başbakanı Selam Feyyad, Ürdün Kralı Hasan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bulunuyor. Toplantıya Türkiye’den kamu görevlisi olarak sadece Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve az sayıda özel sektör yöneticisi katılacak.



Dünyaca ünlü Davos toplantıları ise bu sabah başladı. Beş gün sürecek toplantılara Çin’den Hindistan’a ve Almanya’dan Fransa’ya kadar 90 ülkeden çeşitli düzeyde liderlerin katılması bekleniyor. Geçen yıl Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’le tartışmasına sahne olan Davos’a bu yıl Türkiye’den bakan düzeyinde katılım olmayacak.







