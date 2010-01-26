Davos sert savaşa sahne olacak

T24 - 27 Ocak’ta başlayacak Davos Forum'unda küresel ekonomik kriz ve Haiti’deki deprem felaketi konuları temel başlıklar olsa da başka bir konu önde çıkacak bu yıl Davos'un Obama ve bankalar arasında ki savaşa sahne olması bekleniyor.





İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’na bu yıl 90 ülkeden 2500’ü aşkın hükümet ve sivil toplum temsilcisi ve iş adamı katılacak. 27 Ocak’ta başlayacak Forum’da küresel ekonomik kriz ve Haiti’deki deprem felaketi konuları temel başlıklar olacak. Davos’ta geçen yıl yaşanan krizden sonra bir daha Forum’a katılmayacağını açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Davos’a gitmeyeceklerini bildirdi. Bu nedenle Türkiye Davos’ta ilk kez hükümet nezdinde temsil edilmeyecek.



Dünya Ekonomik Forumu’nun her zamanki pırıltılı ve ihtişamlı havasından bu sene eser olmayacak. Angelina Jolie ve Brad Pitt gibi ünlüler bu yıl Davos’a gitmiyor. Ancak “Avatar” filiminin Altın Küre Ödüllü yönetmeni James Cameron, Davos’ta boy gösterecek.



Forum’un sönük geçecek olmasında dünyada yaşanan sıkıntıların da etkisi büyük. Dünya ekonomik krizle, terörizm, iklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadele ediyor. Bunların yarattığı endişeler önemli iş adamları, hükümet ve sivil toplum örgütlerinden isimlerinden oluşan konuk listesi ve ele alacakları konulara da yansıyor.





Bankalar lobi faaliyeti yürütecek



Forumdu hareketlendirecek bir nokta ise geçtiğimiz hafta yeniden alevlenen Obama ve bankalar savaşı. ABD Başkanı Barack Obama bankalara verilen paraların geri alınacağı konusunda sert açıklamalar yaparken bankalar da Davos Ekonomik Formunda lobicilik yaparak kuralları ve düşünceyi esnetmeye çalışacak.



Obama'nın batmayacak kadar büyük olarak nitelenen finans kuruluşlarına karşı tepkisi bu toplantılar ile yumuşatılmaya çalışılacak.