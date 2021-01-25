Davos da pandemi kurbanı; Dünya Ekonomik Forumu internete taşındı

Bir zamanlar dünyanın en büyük şirketlerinin patronları ve CEO’ları ile dünya liderlerini İsviçre’nin Davos kasabasında buluşturan Dünya Ekonomik Forumu da Davos da Covid-19 pandemisinde internete taşınananlar arasına katıldı.

Bu yıl “Büyük sıfırlanma” başlığıyla başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nda 25 devlet başkanı ve hükümet temsilcisinin konuşma yapması öngörülüyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de konuşma yapacaklar arasında…

Forum kapsamında düzenlenen 140 ayrı etkinlikte 600 şirketin CEO’su da sanal ortamda izleyicilere seslenecek.

Dünya Ekonomik Forumu’nda bu yıl küresel iklim değişikliği, yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacı, küresel işbirliği gibi konular ele alınacak.

Bu yılki zirvenin programı internette incelenebiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda toplantıların yapıldığı İsviçre’nin Davos kasabasına ise bu yıl büyük bir sessizlik hakim...

Ekonomi Servisi