Davos: Blockchain artık görmezden gelinemez

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ocak (DHA) – İsviçre\'nin Davos kasabasında devam eden 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda asıl olarak bitcoin ve kripto paralar için geliştirilen, ancak finans dışında ekonominin tüm alanlarında varlık takası için kullanılabilen \"blockchain teknolojisinin artık görmezden gelinemeyeceği\" vurgulandı.

The Financial Times’da yer alan haberde, blockchain teknolojisinin finans kurumlarını endişelendirmesi sonucu, Davos Zirvesi’nde oturumlardan biri de “kripto-para balonu” olacak. Oturum, 25 Ocak’ta Türkiye saatiyle saat 20:00’de gerçekleşecek.

Haberde toplam piyasa hacmi 20 milyar dolardan, 7 Ocak\'ta 830 milyar dolara kadar yükselen kriptopara fenomeni ve bu piyasayı destekleyen blockchain teknolojisinin “yolsuzluk”, “kara para aklama aracı” gibi ithamlara karşın, artık finans kuruluşları tarafından görmezden gelinemeyeceği vurgulandı.

Dünyanın en büyük finans kuruluşları, kripto para piyasasına yatırım yapmak veya bu teknolojileri güvensiz ilan etmek arasında ikilem yaşıyor. Royal Bank of Scotland Gelişen Teknolojiler Direktörü Richard Crook, “Şu anda hala değerlendirmeye çalışıyoruz; çünkü, blockchain’in faydaları iş modelinizi değiştirmeden bir teknoloji değiştirebiliyor olmanızdan, bunun sağladığı merkezsizleşmeden kaynaklanıyor” dedi.

Blockchain; şirketler, kurumlar ve bireylerin birbirileriyle hem kripto para, hem de paradan, bireylerin tıbbi kayıtlarına ve her türlü varlık değişimini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir ortak kayıt teknolojisi olarak tanımlanıyor. Bu teknoloji, ilgili tüm tarafları gerçek zamanlı olarak bilgilendirerek hem yolsuzlukları önlüyor, hem de arada bir kurum olmaksızın varlık değişimini sağlayarak aracı kurumların faaliyetlerine gerek kalmamasını sağlıyor. Günümüz finans kuruluşlarının blockchain’i bir tehdit olarak görmesinin nedeninin de, \"gerçekte blockchain kullanıcılarının varlık değişimi için aracı kurumlara gerek duymaması\" olarak gösteriliyor.

FT’deki habere göre, JPMorgan ve Citigroup gibi büyük döviz işlemleri yapan takas kurumları blockchain sayesinde küçük bankalara pazar payı kaptırabilir.