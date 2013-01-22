Davos, Başbakan Erdoğan'ı çağırıyor

Dünya Ekonomi Forumu Avrupa Direktörü Martin Bruncko, ''Bu yıl Türkiye'den güçlü bir heyet geliyor. Biz Türkiye Başbakanı'nı da en kısa zamanda Davos'ta görmeyi istiyoruz'' dedi.



Dünya Ekonomi Forumu Avrupa Direktörü Martin Bruncko, Dünya Ekonomi Forumu olarak Türkiye ile ilişkilerin mükemmel olduğunu, geçen yıl Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi'ni İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, toplantının Dünya Ekonomi Forumu Türkiye ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunun temsili olduğunu belirtti.

''Türkiye'nin geniş bir delegasyonla Davos'a katılmasından son derece memnunuz'' diyen Bruncko, 2009 yılında yaşanan moderatör krizi sonrasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma katılmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

''Biz her zaman hükümet liderlerinin toplantımızda olmasından büyük bir memnuniyet duyarız. Bu yıl birçok lider Davos'taki toplantımıza katılacak. Başbakan Erdoğan'ın da toplantıya katılmaktan memnuniyet duyacağını, fakat yoğun programı nedeniyle katılamadığını düşünüyoruz. Bu son derece anlaşılabilir bir durum. Bu yıl Başbakan'ın katılımı olmasa da Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu büyük bir delegasyonun katılımı olacak. Bu yıl Türkiye'den güçlü bir heyet geliyor. Biz Türkiye Başbakanı'nı da en kısa zamanda Davos'ta görmeyi istiyoruz''

26 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecek toplantıların ana temasının ''dirençli dinamizm'' olarak belirlendiğini belirten Bruncko, dünya liderlerinin büyüme için gerekli dinamizmi ortaya koymalarını istediklerini, bu yüzden bu yıl Davos'ta temanın ''dinamizm'' olduğunu belirterek, ''Peki neden biz ''dirençli dinamizmden'' bahsediyoruz. Dünya ekonomisi halen ciddi risklerle dolu. Dinamizmi sürdürebilmemiz için ekonomide bazı tedbirler almamız lazım ama aynı zamanda bazı riskleri de alabilmemiz gerekiyor. Bu riskleri almadan dinamizmi ve büyümeyi elde edemeyiz. Büyümek için hangi riskleri almamız, hangi tedbirleri almamız gerekir, bunları belirlememiz gerekiyor'' diye konuştu.

Türkiye'nin dirençli dinamizm için örnek teşkil ettiğini vurgulayan Bruncko, ''Dirençli dinamizm akla Türkiye'yi getiriyor. Türkiye sadece Avrupa değil, dünyanın en dinamik ekonomilerinden biri... Türkiye'nin son yıllarda büyük bir hızla büyüdüğünü, kişi başına milli gelirin ciddi bir şekilde artış kaydettiğini gözönünde bulundurmak gerek'' dedi.



Davos'ta ne olmuştu?



2009 yılında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Gazze konulu panele İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le katılan Başbakan Erdoğan İsrail’e eleştiriler yöneltmişti. Erdoğan konuştuğu sırada sözlerini kesen moderatöre kızarak salonu terk etmişti. Erdoğan, "Daha da Davos'a gelmem" açıklamasını yapmıştı.