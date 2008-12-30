Davis'e 5 maç ceza

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın oyun kurucusu Ricky Davis, 5 maç oynamama cezası aldı.





NBA'den yapılan açıklamaya göre, ligin anti-doping programına uymayan Davis'e, 5 maç oynamama cezası verildi.



29 yaşındaki oyuncunun cezası, TSİ sabaha karşı Sacramento Kings'e konuk olunacak maçta başlayacak, 8 Ocak 2009'da San Antonio Spurs ile yapılacak karşılaşmada sona erecek.



Sezon başında Miami Heat'ten transfer edilen Davis, bu sezon çıktığı 13 maçta 4,3 sayı ortalaması yapabildi.



19 Kasım'dan bu yana sol dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen oyuncunun, toplam 677 maçtan 14,1 sayılık kariyer ortalaması bulunuyor.

