Davis Kupası 10 yıl sonra İstanbul'da



Türkiye bu yıl önemli bir tenis organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Davis Kupası Avrupa - Afrika bölgesi 3. grup maçları, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nde oynanacak.



Dünyanın en prestijli tenis etkinliklerinden biri olan Davis Kupası, 1899 yılından bu yana düzenleniyor. Amerika, Asya-Okyanusya ve Avrupa-Afrika bölgesi olarak 3 farklı bölgede oynanan Davis Cup'ta Türkiye, Avrupa-Afrika bölgesi 3. grupta yer alıyor. Bu grubun maçları İstanbul Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü kortlarında 29 Nisan-3 Mayıs 2009 tarihleri arasında oynanacak.



Türkiye'yi turnuvada Marsel İlhan, Haluk Akkoyun, Ergun Zorlu ve Barış Ergüden temsil edecek.



10 yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'a dönen Davis Cup'ın tanıtımı İstanbul Movenpick Otel'deki basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya katılan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Mesut Polat amaçlarının bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi.





Botswana, Estonya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Madagaskar, Ruanda ve Türkiye'nin katılımıyla 4'erli 2 grup halinde oynanacak müsabakalar 2 tekler ve 1 çiftler maçı şeklinde yapılacak.



Haftasonu oynanacak maçlarda ise gruplarında ilk 2 sırada yer alan 4 ülke bir üst gruba çıkmak için karşılaşacak. Üçüncü ve dördüncü sırada kalan ülkelerse bir alt gruba düşmemek için mücadele edecek.



