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Spor

Davis Clippers ile anlaştı

Baron Davis, Los Angeles Clippers yolunda. Davis'in 65 milyon dolar değerindeki 5 yıllık kontratı kabul ettiğini söyleniyor

03 Temmuz 2008 03:00

Golden State Warriors'un önceki yıl play-off'a kalarak, ilk turda Dallas Maverıcks'i elemesinde büyük pay sahibi Baron Davıs, kendisine 17.8 milyon dolar kazandıracak kontratının son yılını feshederek serbest kalmıştı.

 

29 yaşındaki yıldız oyun kurucu, vakit kaybetmeden, Los Angeles Clippers takımıyla sözlü anlaşmaya vardı. Ancak, NBA kuralları, Davis'in 9 Temmuz'dan önce resmi sözleşmeye imza atmasını yasaklıyor.

 

Clippers Davis'e, 5 yıl için 65 milyon dolar ödeyecek. Bu hamlenin ardından, tıpkı Davis gibi kontratının son yılını feshederek serbest kalan all-star forvet Elton Brand'in, yeniden takımı Clippers ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

Böylece geçen yıl sadece 23 galibiyet alabilen Clippers, play-offların iddialı takımların biri haline gelecek.

 

Yıllardır sakatlıklarla mücadele eden Baron Davis, geçen yıl normal sezondaki 82 maçın tamamında forma giymiş ve 21.8 sayı, 7.6 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları tutturmuştu; ancak takımı Golden State Warriors, 49 galibiyet almasına karşın play-off'a kalmayı başaramamıştı.

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