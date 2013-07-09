David Villa Atletico Madrid'te

Atletico Madrid, İspanyol santrfor David Villa'nın transferi konusunda 5.1 milyon avro karşılığında Barcelona ile resmen anlaştı.

İki sezon önce ayağı kırılan ve sakatlıktan çıkmasının ardından istediği süreleri bulamayan Villa, geçen sezon da Pedro ve Alexis Sanchez'e formayı kaptırmıştı. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Villa'nın geleceğine dair soru işaretleri bugün itibarıyla son buldu.

Barcelona resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Katalan ekibi, Villa'nın transferi konusunda Atletico Madrid ile 5.1 milyon avro karşılığında anlaştı. Atletico Madrid, bu sezon Villa için 2,1 milyon avro ödeyecek. 2014/15 sezonunda ise Katalan ekibine yaklaşık 2 milyon avroluk bir ödeme daha yapacak. David Villa, futbolu bırakmaz ve 3'üncü sezonunda da Atletico'da kalırsa Barcelona, 1 milyon avro daha kazanacak.

Ayrıca anlaşmaya göre Katalan ekibi, 5.1 milyon avroya rağmen David Villa'nın haklarının %50'sini elinde bulundurmaya devam edecek. Villa önümüzdeki sezondan itibaren Atletico Madrid forması giyecek ama haklarının %50'si Barcelona'da kalacak.

2010'da Valencia'dan transfer edilen David Villa, Barcelona formasıyla 119 resmi maça çıktı ve 48 kez rakip fileleri havalandırdı.

Villa, sağlık kontrollerinin ardından Atletico Madrid'e resmen imzayı atacak.