David Villa 5 golle, gol krallığında ilk sırada

T24 - Dünya Kupası'nda Paraguay'a 83. dakikada attığı golle takımını yarı finale taşıyan ve kupada oynanan maçların hiçbirini boş geçmeyen David Villa, gol krallığında 5 golle ilk sırada yer alıyor.



2010 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından, İspanyol David Villa gol krallığı yarışında 5 golle ilk sırada bulunuyor.



Villa, İspanya'nın 1-0 kazandığı çeyrek finaldeki Paraguay maçında takımının tek golünü atarak kupadaki gol sayısını 5'e çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.



Gol krallığında 2. sırayı, 4 golü bulunan Gonzalo Higuain (Arjantin), Miroslav Klose (Almanya), Robert Vittek (Slovakya), Wesley Sneijder (Hollanda), Thomas Müller (Almanya) paylaşıyor.



Kupada 3 golü bulunan futbolcular ise şöyle sıralanıyor: Luis Fabiano (Brezilya), Asamoah Gyan (Gana), Diego Forlan (Uruguay), Luis Suarez (Uruguay), Landon Donovan (ABD)



Kupada yarı finalde, 6 Temmuz'da Uruguay-Hollanda, 7 Temmuz'da Almanya-İspanya maçları oynanacak.





