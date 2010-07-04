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Spor

David Villa 5 golle, gol krallığında ilk sırada

2010 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından, İspanyol David Villa gol krallığında 5 golle ilk sırada bulunuyor.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası'nda Paraguay'a 83. dakikada attığı golle takımını yarı finale taşıyan ve kupada oynanan maçların hiçbirini boş geçmeyen David Villa, gol krallığında 5 golle ilk sırada yer alıyor.

2010 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından, İspanyol David Villa gol krallığı yarışında 5 golle ilk sırada bulunuyor.

Villa, İspanya'nın 1-0 kazandığı çeyrek finaldeki Paraguay maçında takımının tek golünü atarak kupadaki gol sayısını 5'e çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.

Gol krallığında 2. sırayı, 4 golü bulunan Gonzalo Higuain (Arjantin), Miroslav Klose (Almanya), Robert Vittek (Slovakya), Wesley Sneijder (Hollanda), Thomas Müller (Almanya) paylaşıyor.

Kupada 3 golü bulunan futbolcular ise şöyle sıralanıyor: Luis Fabiano (Brezilya), Asamoah Gyan (Gana), Diego Forlan (Uruguay), Luis Suarez (Uruguay), Landon Donovan (ABD)

Kupada yarı finalde, 6 Temmuz'da Uruguay-Hollanda, 7 Temmuz'da Almanya-İspanya maçları oynanacak.


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