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Spor

David Luiz'in yeni takımı belli oldu

12 Eylül 2021 09:26

Transfer döneminde adı Süper Lig takımları ile anılan David Luiz, Flamengo ile anlaşarak 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü.

Yaz transfer dönemi Süper Lig'den başta Adana Demirspor olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi ekiplerle de ismi anılan David Luiz'in yeni adresi belli oldu. Brezilyalı savunmacı, Flamengo ile anlaşarak 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü.

Vitoria'da yetişen David Luiz, 2007'de Benfica'ya transfer olarak ülkesinden ayrılmıştı. Sırasıyla Benfica, Chelsea, PSG ve Arsenal formaları giyen 34 yaşındaki savunmacı, sözleşmesinin bitmesi sonrası serbest kalmıştı.

Flamengo, David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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