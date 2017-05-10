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David Harvey’den açlık grevindeki Gülmen ve Özakça için dayanışma mesajı

OHAL kararıyla ihraç edilen Gülmen ve Özakça'nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi 63'üncü gününe girdi

10 Mayıs 2017 15:43

İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı Prof. Dr. David Harvey, darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilmelerinin ardından “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle açlık grevine giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla dayanışma için bir video yayınladı.

Türkiye’de açlık grevinde olan arkadaşları ve meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduğumu ifade eden Harvey, ”Türkiye’de ne kadar çabuk demokratik bir sürece girersek o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bu amaçla yapılan tüm eylemleri tüm kalbimle destekliyorum” dedi. 

OHAL kararıyla ihraç edilen Gülmen ve Özakça’nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi 63'üncü gününe girdi. Sağlık durumlarının kötüleştiği belirtilen eğitimciler, son yaptıkları açıklamada, “Hasta değil direnişçiyiz. İşimizi geri istiyoruz. Açlık grevinin bu etkileri yaratacağını biliyorduk" dedi.

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