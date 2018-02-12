T24 LogoT24 Logo
Spor

David Gleirscher, Felix Loch'un kazasını değerlendirerek zafere ulaştı

Yarışı son ana kadar üstün götüren Felix Loch, son bölümde herkesi şoke etti

12 Şubat 2018 15:15

PyeongChang 2018 erkekler bireysel kızak finalinin son bölümü nefesleri kesti. Toplam dört ayaktan oluşan final mücadelesinin son ayağına, üst üste üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu kovalayan Felix Loch'un hatası damga vurdu. İlk üç ayakta elde ettiği başarılı derecelerle altın madalyaya oldukça yakın gözüken Alman kızakçı, dördüncü ayağın son bölümünde dengesini kaybederek bir anda podyum dışı kaldı.

Loch'un yaşadığı hayal kırıklığı sonrası altın madalyanın sahibi, Avustralyalı David Gleirscher oldu. Daha önce herhangi bir yarışta podyumu dahi bulunmayan Gleirscher, kariyerinin en özel performansını 2018 PyeongChang'da sergileyerek dört ayak sonunda 3:10.702'lik süresiyle ilk sırada yer aldı.

Saniyenin binde 26'sı farkla podyumun ikinci basamağında yer alan ABD'li Chris Mazdzer, erkekler bireysel kızakta Avrupa dışından olimpiyat madalyası kazanmayı başaran ilk isim olurken, Almanya'dan Johannes Ludwig 3:10.932'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.

ETİKETLER

David GleirscherKış OlimpiyatlarıPyeongChang 2018Güney KoreşampiyonFlex Lochkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24